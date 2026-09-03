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НС прие на второ четене предложените от Министерски съвет промени в Закона за висшето образование

НС прие на второ четене предложените от Министерски съвет промени в Закона за висшето образование

3 Септември, 2026 17:23 465 6

  • народно събрание-
  • второ четене-
  • промени-
  • закон за висшето образование

С измененията се дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение, които вече няма да могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление, при разписан до момента лимит от 60%.

НС прие на второ четене предложените от Министерски съвет промени в Закона за висшето образование - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие на второ четене предложените от Министерския съвет промени в Закона за висшето образование, касаещи студентските такси и стипендии, информират от news.bg.

С измененията се дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение, които вече няма да могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление, при разписан до момента лимит от 60%.

Освен това таксите на студентите не могат да се увеличават с повече от 20% спрямо сумата при постъпването им в съответното висше училище. Мярката важи не важи за студентите, приети преди учебната 2025/26 г. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства.

Освен това, стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Темата предизвика спор между управляващите и опозицията.

Елисавета Белобрадова от "Демократична България" запита: "Какво е стратегическото мислене и какъв е стратегическия подход на "Прогресивна България" (ПБ), когато предлага това, че всъщност само студентите държавна поръчка редовно обучение да получават стипендии и значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?"

Димитър Здравков от ПБ отговори с въпрос: "Г-жо Белобрадова, и на нас ни се иска да е на всекиму според потребностите, на всекиму според възможностите. Само че член 53 на конституцията е изричан, че държавната политика във висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че нека да помислим тогава още по-смело. Трябва ли всички български граждани да са студенти?".

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш образователен министър и Красимир Вълчев предложи решение при евентуална следваща промяна на закона.

"Колегите, които защитават тезата, че всички студенти трябва да имат право да получават стипендии, имат своите валидни аргументи. Действително, ако си представим един юридически факултет влизат едни студенти в първи курс държавна поръчка и до 5 курс са държавна поръчка, други влизат платено и до 5 курс са платено обучение, и това право е веднъж завинаги предопределено, детерминирано от класирането, което е на входа на образованието, на образователно-квалификационната степен", заяви той.

Народният представител допълни, че би могло да се помисли за такъв механизъм през Закона за висшето образование и всяка година да има прекласиране. "Ако няма 100%, то поне на 20% от студентите, и това право да не е безусловно, и тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5,50 ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3,50", посочи Красимир Вълчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Спецназ

    4 0 Отговор
    С високите такси само КИФЛИ и Пе.дели деца на
    татко-паричко ли са заслужили че са най- умните и кадърни??!

    ПФУ!!

    17:37 03.09.2026

  • 3 734573457

    1 0 Отговор
    вече ше може да се влиза с 2 на изпита и да се завършва без да си ходил изобщо ! Е те това вече е напредничаво и баш реформа !

    18:03 03.09.2026

  • 4 Правилно решение

    0 0 Отговор
    Значи аз ще се трепя да уча 12 години, да кандидаствам да се боря за държавна поръчка и накрая на равно с платените. Откъде на къде ?

    18:04 03.09.2026

  • 5 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    В малка България силно е развито ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСТВОТО и се множът ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
    От около 70% от тях няма никаква полза никой.ДАРЖАВНО ХРАНТУТЕНЕ.ПЪЛЕН ПАДИОН ХРАНИЛКА ОТ ДО. БЕ СА ГОЛЯМ НАЦИОНАЛЕН ПЪРВОСТЕПЕНЕН ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ.

    18:05 03.09.2026

  • 6 Кирилев Методиев

    1 0 Отговор
    Най-после. Това трябваше да се случи много отдавна.

    18:05 03.09.2026

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