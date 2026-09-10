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Пускат допълнителни билети за мачовете на България на EuroVolley 2026

Пускат допълнителни билети за мачовете на България на EuroVolley 2026

10 Септември, 2026 19:09 386 1

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Организаторите освободиха нови места за българските запалянковци, след като националите стартираха с категорична победа

Пускат допълнителни билети за мачовете на България на EuroVolley 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските фенове получават златна възможност да бъдат част от незабравимата атмосфера на EuroVolley 2026. Организаторите на престижния турнир обявиха, че за предстоящите три срещи на националния ни отбор ще бъдат пуснати в продажба около 1500 допълнителни билета за всеки мач. Това решение идва след като местата, първоначално резервирани за делегациите на участващите тимове, вече са освободени и ще бъдат достъпни за българската публика.

С тази нова вълна от билети, трибуните ще се изпълнят с още повече ентусиазирани гласове, които ще вдъхновяват нашите момчета към нови победи. Очаква се атмосферата в залата да бъде наелектризираща, а националите да усетят силната енергия на своите привърженици.

В първия си двубой от шампионата, българският тим демонстрира класа и надделя с категоричното 3:0 гейма над Северна Македония. Този успех допълнително разпали страстите сред феновете и повиши очакванията за предстоящите сблъсъци.

Билетите ще бъдат налични онлайн и на касите на залата, така че всеки, който иска да подкрепи националите на живо, трябва да побърза. Очаква се интересът да бъде огромен, а местата – да се разпродадат светкавично.


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    Много динамичен и емоционален спорт

    19:20 10.09.2026

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