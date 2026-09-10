Сидни Суини отново се съблече и остана само по... спортни топки (ВИДЕО)

Американската актриса Сидни Суини отново разпали страстите по познатия си начин с провокативна рекламна кампания. 28-годишната звезда от „Еуфория“ се снима почти гола в нова реклама на платформата за спортни прогнози Novig.

Във видеото Сидни Суини позира с различни спортни принадлежности, сред които баскетболна и футболна топка, тенис ракета и екипировка за американски футбол. Част от кадрите показват актрисата без дрехи, като спортните аксесоари са стратегически разположени пред тялото ѝ.

„Мислите, че разбирате от спорт? Докажете го. Novig е само спорт“, казва Сидни Суини в рекламата.

Посланието на кампанията е насочено към специализацията на платформата в спортните пазари. „Без залози за войни или смърт и без политика. Само вие, вашите прогнози и спортът“, заявява актрисата във видеото.

Рекламата бързо предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители коментираха провокативната концепция и участието на холивудската звезда.

Новата кампания е поредният голям рекламен ангажимент за Сидни Суини, която през последните години се превърна в едно от най-разпознаваемите лица сред младото поколение актриси в Холивуд.

През 2025 г. актрисата беше в центъра на друга широко обсъждана рекламна кампания на American Eagle със слогана „Sydney Sweeney Has Great Jeans“, който представлява игра на думи между „jeans“ и „genes“.

Кампанията предизвика остър дебат в социалните мрежи, като част от критиците свързаха посланието с идеи за генетично превъзходство. Сидни Суини впоследствие заяви, че е била изненадана от реакциите и че не подкрепя възгледите, които някои хора са приписали на рекламата.

„Направих го, защото харесвам дънките и марката. Не подкрепям възгледите, които някои хора решиха да свържат с кампанията“, каза актрисата пред People.

American Eagle също защити рекламата, като заяви, че концепцията винаги е била свързана с дънките, личния стил и увереността.

Личният живот на Сидни Суини също привлича любопитни погледи. Актрисата има връзка с музикалния мениджър и предприемач Скутър Браун. Самата Сидни Суини коментира публичния интерес към отношенията им, като призна, че за нея е трудно да изживява личния си живот под постоянното внимание на медиите.

„Все още съм на 20 и няколко години. Все още се опитвам да разбера любовта и е трудно да го правиш, когато милиони хора имат собствено мнение как трябва да изглежда тя“, заяви актрисата пред Cosmopolitan.

Скутър Браун също говори публично за връзката им, описвайки Сидни Суини като „необикновена жена“, която е мила, щедра, интелигентна и земна.