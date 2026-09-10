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Влак и тир се сблъскаха във Враца

Влак и тир се сблъскаха във Враца

10 Септември, 2026 19:03 831 16

  • сблъсък-
  • влак-
  • тир

Временно е преустановено движението между гарите Бели Извор и Враца

Влак и тир се сблъскаха във Враца - 1
Снимка: БТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е станал на железопътен прелез в района на врачанския квартал „Кулата“. Инцидентът е довел до спиране на движението на влаковете в района.

От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха за БТА, че произшествието е станало преди около половин час. Жп прелезът не е оборудван с бариера, а разполага единствено със светлинна сигнализация.

Към момента няма информация дали при удара има пострадали.

Заради инцидента пътническият влак, пътуващ от Монтана към София и по разписание трябва да пристигне в столицата в 20:22 часа, е престоял между гарите Бели извор и Враца, съобщават от БДЖ.

Движението е затруднено и по направлението Мездра - Враца. От гара Враца са потвърдили, че друг влак е спрян заради скъсана контактна мрежа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    12 0 Отговор
    Нормални маймунски новини нищо ново..! Няма да се учудя ако влак или тир влезе в МОЛ..

    19:06 10.09.2026

  • 2 миночистачка

    9 0 Отговор
    Да се монтира кофа на булдозер пред мотрисите.

    19:06 10.09.2026

  • 3 отидоха няколко милиона хакерне

    10 0 Отговор
    как да ви купи човек нови влакове? като вие ще ги потршите?

    19:07 10.09.2026

  • 4 Тити

    7 0 Отговор
    Сигурно да карали без запалени светлини през деня.

    19:08 10.09.2026

  • 5 Гост

    6 2 Отговор
    Срещу влака тира няма шанс!

    Коментиран от #7

    19:08 10.09.2026

  • 6 Георги Илиев Митев

    11 2 Отговор
    Алкохолизмът на врачани и врачанската завист, злоба, проклетия и не на последно място алчността, която е характерна за всички българи от български произход показват и резултатите от поредния инцидент при това е ударен влак от новите мотриси. Влакът е с абсолютно предимство.

    19:13 10.09.2026

  • 7 абе чоджум

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    еврика!

    19:14 10.09.2026

  • 8 Тоз пусти въздушен трафик контрол

    3 0 Отговор
    Тиро Вампиро и Влако Юнако кат са сджасаа се болтя и гайки фръкнаа та са не видея ,гое.. и пущиняци

    19:14 10.09.2026

  • 9 Шапкаря

    9 0 Отговор
    Тия тираджии започнаха да газят и влакове.

    19:14 10.09.2026

  • 10 Дори в Африка

    4 0 Отговор
    Няма такива катастрофи. На коя планета е България.

    19:21 10.09.2026

  • 11 Враца, Мездра, Монтана са ужассс

    5 2 Отговор
    От този врачански край хората и котки не си вземат.

    19:23 10.09.2026

  • 12 Чума

    3 0 Отговор
    Без коментар, диагнозата се потвърждава, само припомням, че по рано днес излезе новина със заглавие - ,,Кола без номера се блъсна и обърна камион във Видинско, водачът избяга..."!

    Ганев е в контраатака!

    19:25 10.09.2026

  • 13 Професионални военна охрана

    3 0 Отговор
    Централна ЖП гара гр. София не трябва ли да се охранява от професионални военни охранители? Настоящата охрана показва пълна липса на професионализъм.

    19:28 10.09.2026

  • 14 Нещастници

    2 0 Отговор
    първо прел з в населено юясто без бариера!!! но пък пари за украйна има. Второ процента на катастрофи на прелез от всички катастрофи съотвтства на процента на шофьори ПЪЛНИ ИДИОТИ

    19:32 10.09.2026

  • 15 Шоко

    0 0 Отговор
    Гондолата е с бургаска регистрация а не с врачанска,айде да минедете дядовия а,щото ако не го едете шанго усетите в розавите си бузки

    19:39 10.09.2026

  • 16 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    M@@@ ma t@@@ m@@@ тир ли е бил на релсите или влака на пътя че са се сблъскали ,ма как може да търпят тия твоите шефове не мога да разбера

    19:47 10.09.2026

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