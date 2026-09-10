Влак и тир се сблъскаха във Враца

Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е станал на железопътен прелез в района на врачанския квартал „Кулата“. Инцидентът е довел до спиране на движението на влаковете в района.

От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха за БТА, че произшествието е станало преди около половин час. Жп прелезът не е оборудван с бариера, а разполага единствено със светлинна сигнализация.

Към момента няма информация дали при удара има пострадали.

Заради инцидента пътническият влак, пътуващ от Монтана към София и по разписание трябва да пристигне в столицата в 20:22 часа, е престоял между гарите Бели извор и Враца, съобщават от БДЖ.

Движението е затруднено и по направлението Мездра - Враца. От гара Враца са потвърдили, че друг влак е спрян заради скъсана контактна мрежа.