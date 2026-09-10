Влак и тир се сблъскаха във Враца

Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е станал на железопътен прелез в района на врачанския квартал „Кулата“. Инцидентът е довел до спиране на движението на влаковете в района.
От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха за БТА, че произшествието е станало преди около половин час. Жп прелезът не е оборудван с бариера, а разполага единствено със светлинна сигнализация.
Към момента няма информация дали при удара има пострадали.
Заради инцидента пътническият влак, пътуващ от Монтана към София и по разписание трябва да пристигне в столицата в 20:22 часа, е престоял между гарите Бели извор и Враца, съобщават от БДЖ.
Движението е затруднено и по направлението Мездра - Враца. От гара Враца са потвърдили, че друг влак е спрян заради скъсана контактна мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
19:06 10.09.2026
2 миночистачка
19:06 10.09.2026
3 отидоха няколко милиона хакерне
19:07 10.09.2026
4 Тити
19:08 10.09.2026
5 Гост
Коментиран от #7
19:08 10.09.2026
6 Георги Илиев Митев
19:13 10.09.2026
7 абе чоджум
До коментар #5 от "Гост":еврика!
19:14 10.09.2026
8 Тоз пусти въздушен трафик контрол
19:14 10.09.2026
9 Шапкаря
19:14 10.09.2026
10 Дори в Африка
19:21 10.09.2026
11 Враца, Мездра, Монтана са ужассс
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