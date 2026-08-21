Samsung представи дисплей за лаптоп с честота на опресняване 300 Hz

Samsung Display разширява границите на производителността при високоскоростния хардуер, като представя нова серия OLED технологии с висока честота на опресняване на изложението IMID 2026 в Пусан, Южна Корея. В центъра на вниманието в изложбената зала бе революционен 16-инчов OLED панел, проектиран специално за геймърски лаптопи от висок клас. С първата в индустрията честота на опресняване от 300 Hz, съчетана с кристално чиста резолюция от 2,5K и съотношение на екрана 16:9, този високопроизводителен дисплей внася скорост в сегмента на преносимите компютри. Въпреки че Samsung не разкри подробни технически характеристики като максималната яркост в нитове, се очаква самоизлъчващият панел да осигури светкавично бързи времена за реакция и дълбоки нива на контраст, когато се появи във флагманските лаптопи.
Освен своя основен продукт, насочен към лаптопите, южнокорейският технологичен гигант разшири и гамата си от високопроизводителен настолен хардуер с два модела QD-OLED монитора с висока честота на опресняване. Начело на тази серия е 31,5-инчов 4K панел с изключително плавна променлива честота на опресняване от 360 Hz, съчетан с 34-инчов ултраширок вариант, работещ със същата честота от 360 Hz при съотношение на страните 21:9.
Samsung представи и серия от футуристични експериментални разработки – включително 6,9-инчов „Humanoid Display“ с проследяване на погледа, създаден за роботиката, и носимо AI OLED устройство „Pendant“. Докато тези екзотични прототипи остават скрити в отдела за научноизследователска и развойна дейност, високоскоростните OLED дисплеи на Samsung с честота 300 Hz и 360 Hz вече са подготвени за серийно производство, което ще позволи бързото им внедряване в геймърските машини от следващо поколение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радо
14:37 21.08.2026
2 А Европейското 🚾 Кога?
14:50 21.08.2026
3 А пък Урсула и ЕК пуснаха
Коментиран от #5
14:56 21.08.2026
4 Механик
Е, ясно е, че по цената ще си личат нещата. Щото то за това е направена и рекламата където се набляга, че тоя дисплей има 300 Хц.
дин насдпис HD, 4K, SMART и прочее, и шараните "шарят" хилядарките.
Сбъркан ген.
15:14 21.08.2026
5 Механик
До коментар #3 от "А пък Урсула и ЕК пуснаха":Е да ама отстрани на телевизора има пластмасова мрежичка за събиране на капачки от безалкохолно, обелки от прави краставици, коректни банани и черупки от яйца на щастливи кокошки.
Даааа! Това малко ли ти се вижда?
15:16 21.08.2026