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Samsung представи дисплей за лаптоп с честота на опресняване 300 Hz

Samsung представи дисплей за лаптоп с честота на опресняване 300 Hz

21 Август, 2026 14:09 433 5

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Заедно с това бе показан и QD-OLED монитор с 360 Hz честота

Samsung представи дисплей за лаптоп с честота на опресняване 300 Hz - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung Display разширява границите на производителността при високоскоростния хардуер, като представя нова серия OLED технологии с висока честота на опресняване на изложението IMID 2026 в Пусан, Южна Корея. В центъра на вниманието в изложбената зала бе революционен 16-инчов OLED панел, проектиран специално за геймърски лаптопи от висок клас. С първата в индустрията честота на опресняване от 300 Hz, съчетана с кристално чиста резолюция от 2,5K и съотношение на екрана 16:9, този високопроизводителен дисплей внася скорост в сегмента на преносимите компютри. Въпреки че Samsung не разкри подробни технически характеристики като максималната яркост в нитове, се очаква самоизлъчващият панел да осигури светкавично бързи времена за реакция и дълбоки нива на контраст, когато се появи във флагманските лаптопи.

Samsung представи дисплей за лаптоп с честота на опресняване 300 Hz

Освен своя основен продукт, насочен към лаптопите, южнокорейският технологичен гигант разшири и гамата си от високопроизводителен настолен хардуер с два модела QD-OLED монитора с висока честота на опресняване. Начело на тази серия е 31,5-инчов 4K панел с изключително плавна променлива честота на опресняване от 360 Hz, съчетан с 34-инчов ултраширок вариант, работещ със същата честота от 360 Hz при съотношение на страните 21:9.

Samsung представи и серия от футуристични експериментални разработки – включително 6,9-инчов „Humanoid Display“ с проследяване на погледа, създаден за роботиката, и носимо AI OLED устройство „Pendant“. Докато тези екзотични прототипи остават скрити в отдела за научноизследователска и развойна дейност, високоскоростните OLED дисплеи на Samsung с честота 300 Hz и 360 Hz вече са подготвени за серийно производство, което ще позволи бързото им внедряване в геймърските машини от следващо поколение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Радо

    4 1 Отговор
    Телевизори, лаптопи и телефони, които струват колкото автомобил втора употреба да си ги ръгат в ауспуха.

    14:37 21.08.2026

  • 2 А Европейското 🚾 Кога?

    3 0 Отговор
    Евалата на Японци, Корейци и Китайци. 🚾-то е шампион по санкции, бюрокрация, подкупи, глоби и розови п€д@ли! В Мерцедес и други коли таблетите са Самсунг и на други марки но не и европейски.Представете си какви европейски коли трошки правят европейците като не могат един таблет да направят.

    14:50 21.08.2026

  • 3 А пък Урсула и ЕК пуснаха

    2 0 Отговор
    най-новият телевизор с опресняване на дисплей от 3Hz!

    Коментиран от #5

    14:56 21.08.2026

  • 4 Механик

    1 0 Отговор
    Някой дали ще може да да прецени на око кой от два външно еднакви дисплея е с честота на опреснаване 300 и кой 100 ?
    Е, ясно е, че по цената ще си личат нещата. Щото то за това е направена и рекламата където се набляга, че тоя дисплей има 300 Хц.
    дин насдпис HD, 4K, SMART и прочее, и шараните "шарят" хилядарките.
    Сбъркан ген.

    15:14 21.08.2026

  • 5 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А пък Урсула и ЕК пуснаха":

    Е да ама отстрани на телевизора има пластмасова мрежичка за събиране на капачки от безалкохолно, обелки от прави краставици, коректни банани и черупки от яйца на щастливи кокошки.
    Даааа! Това малко ли ти се вижда?

    15:16 21.08.2026