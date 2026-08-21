Samsung представи дисплей за лаптоп с честота на опресняване 300 Hz

Samsung Display разширява границите на производителността при високоскоростния хардуер, като представя нова серия OLED технологии с висока честота на опресняване на изложението IMID 2026 в Пусан, Южна Корея. В центъра на вниманието в изложбената зала бе революционен 16-инчов OLED панел, проектиран специално за геймърски лаптопи от висок клас. С първата в индустрията честота на опресняване от 300 Hz, съчетана с кристално чиста резолюция от 2,5K и съотношение на екрана 16:9, този високопроизводителен дисплей внася скорост в сегмента на преносимите компютри. Въпреки че Samsung не разкри подробни технически характеристики като максималната яркост в нитове, се очаква самоизлъчващият панел да осигури светкавично бързи времена за реакция и дълбоки нива на контраст, когато се появи във флагманските лаптопи.

Освен своя основен продукт, насочен към лаптопите, южнокорейският технологичен гигант разшири и гамата си от високопроизводителен настолен хардуер с два модела QD-OLED монитора с висока честота на опресняване. Начело на тази серия е 31,5-инчов 4K панел с изключително плавна променлива честота на опресняване от 360 Hz, съчетан с 34-инчов ултраширок вариант, работещ със същата честота от 360 Hz при съотношение на страните 21:9.

Samsung представи и серия от футуристични експериментални разработки – включително 6,9-инчов „Humanoid Display“ с проследяване на погледа, създаден за роботиката, и носимо AI OLED устройство „Pendant“. Докато тези екзотични прототипи остават скрити в отдела за научноизследователска и развойна дейност, високоскоростните OLED дисплеи на Samsung с честота 300 Hz и 360 Hz вече са подготвени за серийно производство, което ще позволи бързото им внедряване в геймърските машини от следващо поколение.