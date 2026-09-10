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Ford представи специален Ranger 6X6 за нуждите на армията

Ford представи специален Ranger 6X6 за нуждите на армията

10 Септември, 2026 19:19 370 1

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Подобни пикапи, но в стандартен вариант се използват и у нас

Ford представи специален Ranger 6X6 за нуждите на армията - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford обедини усилия с военния доставчик General Dynamics Land Systems UK и инженерно-консултантската фирма Ricardo, за да представи оферта за военно приложение в рамките на програмата „Light Mobility Vehicle“ (LMV) на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, чийто бюджет възлиза на 4,8 милиарда лири (6 милиарда eвро). С цел да се заменят около 2 500 остарели Land Rover Defender и Steyr-Puch Pinzgauer до 2030 година, в основата на офертата на консорциума стои шестколесен, триосов тежкотоварен пикап, изграден върху здравата, проектирана в Австралия платформа Ford Ranger Super Duty. Оборудван с каросерия от базовата версия XLT, прототипът 6x6 съчетава товароносимост с компактни тактически размери, като предлага тежкотоварен търговски автомобил, пригоден за тесните европейски и тактически условия.

Ford представи специален Ranger 6X6 за нуждите на армията

Механичната задвижваща система разчита на 3,0-литров V6 турбодизелов двигател, произведен в Лондон, който генерира 206 конски сили и 600 Нм въртящ момент. Двигателят с вътрешно горене работи в комбинация със специализирана хибридна система, разработена от Ricardo, включваща произведен в Халвуд заден електромотор, който осигурява допълнителни 282 конски сили при избираеми конфигурации на задвижването 6x6 и 6x4. За да издържи на суровите условия при работа извън пътя, шасито е оборудвано с износоустойчиви стоманени защитни обшивки, подсилена разпределителна кутия, блокиращи предни и задни диференциали, както и подобрени компоненти на окачването с голям ход. Резултатът от тази модернизация е просвет от 300 мм (11,8 инча) и праг на преминаване през вода от 850 мм (33,5 инча), подкрепени от номинални показатели за тежки товари, които включват ограничение на полезния товар от 1 982 кг, полезен товар, 4 500 кг теглителна способност и 8 000 кг брутна маса на състава. В интериора тактическият команден софтуер е интегриран директно във фабрично вградения 12-инчов сензорен дисплей с вертикална ориентация.

Ford представи специален Ranger 6X6 за нуждите на армията

Официалните изпитания са насрочени за периода от октомври 2026 година до януари 2027 година, като милитаризираният автопарк от Ranger ще се състезава с конкурентни модели от Land Rover (Defender Wolf Series II), INEOS Grenadier и GM Defense. Партньорството, водено от Ford, набляга на местното икономическо въздействие върху промишлеността, за да подкрепи офертата си, като залага на проектирането на преустройството в Дънтон и дистрибуцията от Дейвънтри. Освен хибридния прототип 6x6 и леко модифицирания вариант 4x4 Wildtrak, Ford е очертал цялостно модулно портфолио от производни на Super Duty, включващо линейки за бойното поле, превозни средства за транспортиране на войски, леки тактически разузнавателни машини и бронирани логистични превозни средства.


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