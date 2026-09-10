Ford представи специален Ranger 6X6 за нуждите на армията

Ford обедини усилия с военния доставчик General Dynamics Land Systems UK и инженерно-консултантската фирма Ricardo, за да представи оферта за военно приложение в рамките на програмата „Light Mobility Vehicle“ (LMV) на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, чийто бюджет възлиза на 4,8 милиарда лири (6 милиарда eвро). С цел да се заменят около 2 500 остарели Land Rover Defender и Steyr-Puch Pinzgauer до 2030 година, в основата на офертата на консорциума стои шестколесен, триосов тежкотоварен пикап, изграден върху здравата, проектирана в Австралия платформа Ford Ranger Super Duty. Оборудван с каросерия от базовата версия XLT, прототипът 6x6 съчетава товароносимост с компактни тактически размери, като предлага тежкотоварен търговски автомобил, пригоден за тесните европейски и тактически условия.

Механичната задвижваща система разчита на 3,0-литров V6 турбодизелов двигател, произведен в Лондон, който генерира 206 конски сили и 600 Нм въртящ момент. Двигателят с вътрешно горене работи в комбинация със специализирана хибридна система, разработена от Ricardo, включваща произведен в Халвуд заден електромотор, който осигурява допълнителни 282 конски сили при избираеми конфигурации на задвижването 6x6 и 6x4. За да издържи на суровите условия при работа извън пътя, шасито е оборудвано с износоустойчиви стоманени защитни обшивки, подсилена разпределителна кутия, блокиращи предни и задни диференциали, както и подобрени компоненти на окачването с голям ход. Резултатът от тази модернизация е просвет от 300 мм (11,8 инча) и праг на преминаване през вода от 850 мм (33,5 инча), подкрепени от номинални показатели за тежки товари, които включват ограничение на полезния товар от 1 982 кг, полезен товар, 4 500 кг теглителна способност и 8 000 кг брутна маса на състава. В интериора тактическият команден софтуер е интегриран директно във фабрично вградения 12-инчов сензорен дисплей с вертикална ориентация.

Официалните изпитания са насрочени за периода от октомври 2026 година до януари 2027 година, като милитаризираният автопарк от Ranger ще се състезава с конкурентни модели от Land Rover (Defender Wolf Series II), INEOS Grenadier и GM Defense. Партньорството, водено от Ford, набляга на местното икономическо въздействие върху промишлеността, за да подкрепи офертата си, като залага на проектирането на преустройството в Дънтон и дистрибуцията от Дейвънтри. Освен хибридния прототип 6x6 и леко модифицирания вариант 4x4 Wildtrak, Ford е очертал цялостно модулно портфолио от производни на Super Duty, включващо линейки за бойното поле, превозни средства за транспортиране на войски, леки тактически разузнавателни машини и бронирани логистични превозни средства.