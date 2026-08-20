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Samsung представя последния член от семейството на Galaxy S26

Samsung представя последния член от семейството на Galaxy S26

20 Август, 2026 11:16 667 0

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FE версията ще дебютира следващата седмица

Samsung представя последния член от семейството на Galaxy S26 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung се готви да представи най-новото попълнение в серията си високопроизводителни модели S26, като е насрочила глобално дигитално събитие под името „Galaxy Event August 2026“ за четвъртък, 27 август. Макар южнокорейският производител да пази в тайна официалните технически спецификации, всички сигнали от бранша сочат към дебюта на Galaxy S26 FE – версия, фокусирана върху доброто съотношение цена-качество, създадена да донесе основните възможности на камерата и AI телеметрията на флагманската платформа до по-широка аудитория.

Корейците за момента пазят в тайна всички характеристики на устройството, но съдейки по предшествениците му, то очакваме Galaxy S26 FE да запази част от основните характеристики от гамата, като „ореже“ някой от функциите запазени за флагмана, за да постигне по-ниска цена.

Пълните спецификации за производителността, вариантите за цвят и наличността на пазара ще бъдат потвърдени, когато Samsung излъчи на живо официалното представяне следващия четвъртък.


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