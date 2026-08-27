Samsung представи Galaxy S26 FE: Новият „флагман за народа“

Samsung официално разкри най-новото си попълнение в популярната FE (Fan Edition) серия — Galaxy S26 FE. Устройството надгражда познатата формула, като предлага ключовите технологии и премиум дизайн от основната S26 серия, но на значително по-достъпна цена. Моделът прави своя дебют директно с новия софтуерен интерфейс One UI 9 и стъпва върху 3-нанометровия процесор Exynos 2500.

Предната част на смартфона е базирана на 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с FHD+ резолюция, пикова яркост от 1 900 нита и адаптивна честота на опресняване до 120Hz. Външният вид запазва елегантния, тънък профил с дебелина от едва 7,4 мм и тегло от 193 грама, притежавайки и пълна IP68 защита от прах и вода.

Един от най-големите плюсове в новото поколение е батерията. Капацитетът ѝ вече достига 4 900 mAh, което е сериозен скок спрямо миналогодишните показатели. Налице е поддръжка на 45W бързо кабелно зареждане, осигуряващо до 65% заряд за около 30 минути, както и 15W безжично зареждане и функцията Wireless PowerShare за презареждане на аксесоари.

На гърба си Galaxy S26 FE носи познатата тройна конфигурация: 50 MP основен сензор с оптична стабилизация (OIS), 12 MP ултраширокоъгълна камера и 8 MP телеобектив с 3-кратно оптично увеличение. Предната селфи камера вече е 12 MP с по-широк ъгъл на заснемане.

Софтуерният акцент при камерите пада върху новата функция My FanCam (позната от сгъваемите модели), която автоматично проследява и държи обекта в центъра на кадъра. За заснемане в движение е предвидена подобрената стабилизация Super Steady с Horizontal Lock, а нощният режим Nightography осигурява по-чисти снимки при слаба светлина.

Благодарение на One UI 9 и изкуствения интелект Galaxy AI, потребителите получават достъп до Photo Assist за редактиране на снимки чрез текстови команди, както и интеграцията Gemini Omni за бързо сглобяване на видеоклипове с ефекти и музика директно от галерията. За първи път се въвеждат и разширените асистенти Now Brief и Now Nudge, които анализират дневния график и известията от приложенията, за да предлагат бързи решения.

Samsung Galaxy S26 FE излиза на пазара от 4 септември в три цвята — Боровинково синьо, Графит и Пистачио. Производителят гарантира поддръжка от 7 години актуализации на операционната система и сигурността.

Официалните цени за българския пазар са:

128GB / 8GB RAM – €799

– €799 256GB / 8GB RAM – €899

– €899 512GB / 8GB RAM – €1 099

За периода от 4 до 20 септември 2026 г. потребителите ще могат да се възползват и от оферти за 24-месечен безлихвен лизинг, както и от безплатен 6-месечен пробен период за Google AI Pro с 5TB облачно пространство.