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Мариана Кукушева алармира: Хлябът се превръща в труднодостъпна храна за голяма част от хората

Мариана Кукушева алармира: Хлябът се превръща в труднодостъпна храна за голяма част от хората

19 Септември, 2026 12:06 444 14

  • мариана кукушева-
  • хляб-
  • храна-
  • достъп-
  • трудности

"В момента браншът е изправен пред страшен икономически натиск, който е свързан не само и единствено с покачване цената на пшеницата на световните борси, но и с покачване на всички други съпътстващи разходи, свързани с производството на хляб.", обясни още председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Мариана Кукушева алармира: Хлябът се превръща в труднодостъпна храна за голяма част от хората - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нашата себестойност, която определя доставната цена на хляба, се променя и вече се променя ежедневно. Един от основните фактори, който е свързан с това обстоятелство, е точно цената на транспорта. Нашата цел не е по-висока цена на хляба, а устойчиво производство без сътресения и в същото време запазване на потреблението, защото то пада. Което говори, че хлябът от ежедневна храна се превръща в труднодостъпна храна за голяма част от хората. Това заяви в ефира на "Събуди се" по Нова телевизия председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева.
По думите ѝ оптимизацията не е възможно да бъде направена повече и не е възможно социалната натовареност на хляба като основна храна да продължи да бъде плащана от хлебопроизводителите.

"В момента браншът е изправен пред страшен икономически натиск, който е свързан не само и единствено с покачване цената на пшеницата на световните борси, но и с покачване на всички други съпътстващи разходи, свързани с производството на хляб. Говорим за цена на електроенергията, за цена на транспорта, говорим за цена на труда, говорим за разходи, свързани с кредитите, с логистиката, със стандартите, на които отговаря българското хлебопроизводство", каза тя.
"Икономическият натиск е толкова висок в момента, че поставя моите колеги в състояние на невъзможност да продължат да реализират своята продукция ежедневно под себестойност. Не съм дошла да обвинявам, нито да плаша някого, най-малко българските потребители. Грижата ни е да запазим нашите производители и да оставим хляба достъпен до българските потребители", посочи Кукушева.

"Може би най-големият ни апел е насочен към най-уязвимите групи - пенсионери, социално слаби, нискодоходни групи. Молбата и вниманието ни са насочени в момента, предлагайки три варианта на правителството", каза тя.

"Първата възможна мярка, която ние изпълняваме и в момента, е свободният конкурентен пазар. Конкуренцията е точно тази, която продължава да поддържа ниските доставни цени на хляба. Това е изпитан пазарен механизъм, който обаче в същото време отразява и състоянието на бранша", посочи Кукушева.

"Второто наше предложение е, ако държавата се опитва да регулира цената на хляба, да каже кой ще плати тази регулация. Какъв икономически инструмент ще има, за да покрие разликата между себестойността на хляба и доставната цена на хляба?", коментира тя.

"Третият механизъм, който е въвеждан вече и ще облекчи джоба на българските потребители, се нарича нулево ДДС на хляба", заяви Кукушева, като добави, че точно благодарение на този механизъм цената на хляба се е задържала в рамките на пет години.

"Предлагаме решения. Даваме си сметка в какво състояние в момента е държавният бюджет. Търсим решения, защото, запазвайки бранша, ние пазим и българското производство. Не поставяме условия. Това е нещо, което трябва да реши държавата, ако застава зад каузата хлябът да продължи да бъде достъпен, възможен и присъстващ на всяка българска трапеза", коментира тя.

По думите ѝ доставната цена на хляба в последните пет години не е променяна. "Фактът, че успяхме в последните пет години да задържим доставната цена на хляба, за която отговаряме ние, говори, че браншът е абсолютно икономически ориентиран и е конкурентоспособен", заяви тя.

Кукушева коментира и новия регистър за храните, който ще бъде създаден от управляващите. "Категорично сме подкрепили общото становище с аргументи против, защото така нареченият нов регистър въвежда нова административна тежест, която винаги покачва цените", заяви тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом Опряхме До Хляба !

    6 1 Отговор
    Значи Сме !

    Горе долу !

    Умряли !

    Коментиран от #11

    12:12 19.09.2026

  • 2 :(((

    3 1 Отговор
    Сега да видим коя кифла ще се провикне, че като им е недостъпен хлябът, да ядат пасти! И какво ли ще се случи след това?
    Защото още от времето на соца някои нашенски кифли придобиха навика да се мислят за кралици. И след промените тази традиция продължи.

    Коментиран от #14

    12:13 19.09.2026

  • 3 Вапцаров

    4 1 Отговор
    С ужас свиреп- хлеб,хлеб,хлеб!Спокойно деца хлеб ще има!

    12:14 19.09.2026

  • 4 Интересно ?

    4 1 Отговор
    Какво Му Слагат !

    Че На вторрия Ден !

    Е Вече плесенясал ?

    12:15 19.09.2026

  • 5 Хлебоед

    4 2 Отговор
    Задържали сте доставната цена на хляба, добре. Но кога ще се погрижите за качеството на хляба? За тази цена искаме хляб от качествена пшеница, а не от фуражно зърно!

    12:15 19.09.2026

  • 6 Пич

    2 3 Отговор
    Спокойно, Мунчо ще каже нещо героично......от Турция, или ЕС.....
    И ще ви оправи.......
    Нали това искахте - да ви оправят......

    12:20 19.09.2026

  • 7 Управляващият рецитира:

    2 0 Отговор
    И аз, понеже нямам с какво,
    понеже нямам храна,
    ето на, ще ви нахраня със вера!
    ......
    Не бойте се деца, за утрешния ден.

    (Нашите управляващи са умни и учени, те ще ви кажат някое хубаво стихотворение и ще ви обещаят светло бъдеще. Но днес могат да ви нахранят само "със вера"!)

    12:20 19.09.2026

  • 8 Като

    0 0 Отговор
    Има такива тъъъпппунари, като вас това е естествено.

    12:21 19.09.2026

  • 9 Митко

    2 0 Отговор
    Цените се повишават заради еврото, всички го виждат. Хлябът скача също. Между другото в Гърция хлябът беше супер. Как ли го правят? Но само България и българите! Всичко ще се оправи, и хляба дори.

    12:24 19.09.2026

  • 10 хехе

    1 0 Отговор
    За сметка на това зърнарите ще купят нови яхти за кифлите си и Майбаси за внуците си.

    12:26 19.09.2026

  • 11 Евтината украинска пшеница я забраниха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Щом Опряхме До Хляба !":

    защото била радиоактивна. Украинците обаче не измряха от радиация. От друго умират.Много страни също я консумират ако стигне до тях.

    12:31 19.09.2026

  • 12 Рундю

    0 1 Отговор
    Хляб ще има по-нататък. Първо малко прогрес, малко борба с овладяната държава дето ме направи генерал и президент и чак после ще ядете хляб. Трябва първо модела да преборя, дето цял живот ме е хрантутил.

    12:31 19.09.2026

  • 13 Абе

    0 0 Отговор
    То па един хляб... Да имам леба.

    12:31 19.09.2026

  • 14 Лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от ":(((":

    точно тъй...... кът няма хляб да ядът пасти

    12:34 19.09.2026

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