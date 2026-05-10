Първите тестове с 6G вече започнаха. Ето кога се очакват първите смартфони с технологията

Докато внедряването на 5G все още е свежо в съзнанието на много потребители, световната надпревара за надмощие в областта на 6G вече набира скорост, като целта за пускане на пазара е определена за 2030 година. В рамките на значителна стратегическа промяна настоящата администрация постави телекомуникациите на преден план в инициативата си „Да спечелим надпреварата за 6G“, подписана в края на миналата година. Националната администрация за телекомуникации и информация (NTIA) сега работи с рекордна скорост, за да идентифицира и освободи необходимите радиочестоти, като 7 GHz лентата се очертава като безспорен фаворит за следващото поколение безжична свързаност.

Натискът за спектъра от 7 GHz (по-конкретно диапазона 7125 MHz–7400 MHz) следва препоръки на високо равнище от 5G America и гиганти в индустрията като Nokia и Ericsson. Съгласно най-новите федерални разпоредби, NTIA анализира 600 MHz от спектъра за изключителна лицензирана употреба, ход, който може да наложи преместване на съществуващите правителствени потребители в по-високи честотни ленти. Според новооткрития уебсайт за проследяване на NTIA, 7 GHz лентата вече е преодоляла осем от дванадесетте си регулаторни препятствия, което я поставя значително пред другите кандидати в диапазоните 4,4 GHz, 2,7 GHz и 1,6 GHz.

Амбициите на администрацията се простират отвъд простото определяне на стандартите. Ръководители на Qualcomm наскоро потвърдиха дискусии с Белия дом относно изискване за наличието на поне три 6G-съвместими мобилни телефона до началото на Летните олимпийски игри през 2028 година. Макар този „Олимпийски прозорец 2028“ да изпреварва с две години общоприетия график на индустрията за 2030 година, той подчертава желанието да се използва световната сцена за демонстриране на американското технологично лидерство. T-Mobile вече е положила основите за това ускорение, като преди повече от година си е осигурила изключения от FCC, за да започне тестване на оборудване от Nokia в тези средночестотни диапазони.

Този амбициозен график се подкрепя от Фонда за преместване на спектъра (SRF), въпреки че все още съществуват административни пречки. Директорът на NTIA Ариел Рот подчерта, че отключването на тези средства изисква сложна координация на подаването на проекти и уведомяването на Конгреса, като за няколко ключови честотни ленти е предвиден 54-дневен срок за окончателно одобрение на финансирането. Докато NTIA подготвя окончателния си доклад за предстоящия декември, индустрията преминава от теоретични изследвания към практическата реалност на 6G. За автомобилния и технологичния сектор този следващ скок обещава още по-ниска латентност и огромна честотна лента, необходими за следващото поколение автономни системи и хиперсвързани устройства.