Преходът към 5G доведе до влошаване на качеството на връзката в някои градове в Европа

Въпреки че светът вече поглежда към 6G, обширно проучване на IMDEA Networks разкрива тревожната истина за настоящото поколение мрежи. Преходът към 5G в големите градове на Европа и Северна Америка не винаги гарантира по-бързи скорости и по-ниска латентност, отколкото предлагаше старият 4G/LTE стандарт. Изглежда, че 5G е внедрено, но зрялостта му е далеч от очакваната.
Международен екип от водещи университети, измерва производителността на мрежата в продължение на една година в осем метрополни области, включително Берлин, Торино, Осло, Мадрид, Бостън и Сан Франциско. Техният извод е ясен: 5G е широко разпространено, но предимствата му са крайно неравномерни.
Маркетингът не съвпада с данните
"Открихме поразителни разлики по региони и оператори: някои мрежи предоставят отлични скорости на 5G връзка, докато други предлагат скорости, които са практически непроменени в сравнение с LTE," заключават изследователите.
Основният проблем не е само в скоростта, а в латентността – времето за реакция на мрежата, което е критично за приложения в реално време. Въпреки стабилното разгръщане на 5G в големите градове, това не се е превърнало в устойчиво намаляване на латентността спрямо 4G/LTE. „Реалността е по-разнообразна, отколкото предполага маркетингът“, обобщават учените.
Оперативните проблеми: Ключът към слабата връзка
Изследването сочи, че тези разлики не произтичат от самата 5G технология, а от решенията за внедряване, взети от операторите. Фактори като избора на честотен спектър, плътността на разполагане на базовите станции и използването на облачна и периферна инфраструктура са основните причини за неравномерното качество.
За потребителите това означава, че преминаването към 5G телефон не гарантира автоматично по-добро преживяване. Учените предупреждават: решенията относно услугите, чувствителни към латентност (например стрийминг или онлайн игри), трябва да се базират на реални измервания, а не само на новия стандарт. В зависимост от местоположението и оператора, потребителите може да изпитат същата или дори по-висока латентност от тази при 4G.
Урок за 6G и риск от "Пропилени инвестиции"
Проучването отправя сериозно предупреждение към политиците и индустрията, които бързат да финансират следващото поколение 6G. Съществува реален риск от пропилени инвестиции и неоправдани обществени очаквания, ако се премине към 6G, преди да бъдат решени оперативните проблеми на 5G.
Според изследователите, фокусът трябва да бъде върху справянето с пропуските в покритието, фрагментацията на спектъра и местоположенията на мрежовите центрове. Доверието в бъдещите поколения мрежи може да бъде подкопано, ако те бъдат развити преждевременно.
Преди да се продължи напред, е необходимо политиката и инвестициите в 6G да се основават на прозрачни и повтаряеми резултати, като се приоритизира реалното потребителско изживяване. Засега заключението е ясно: 5G мрежите са внедрени, но постоянно високата производителност все още предстои да бъде постигната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 облъчване на целия маймунарник
12:29 28.09.2025
2 Някой
Аз отдавна съм изключил 5G на моя телефон още като го купих преди 3 години.
12:32 28.09.2025
3 На места 5G-то е толкова слабо,
12:44 28.09.2025
4 българина
12:46 28.09.2025
5 Щерев
12:48 28.09.2025
6 европейците са гола вода
През 2020 г. Великобритания реши да забрани на Huawei и други доставчици, които според нея представляват висок риск за сигурността, да работят в 5G мрежи.
През 2020 г. френските власти съобщиха на телекомуникационните оператори, които планират да закупят 5G оборудване на Huawei, че няма да могат да подновят лицензите си за това оборудване...
Оказаха се напълно неспособни да изградят кадърна мрежа .....
12:56 28.09.2025
7 Посетител
13:19 28.09.2025