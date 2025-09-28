Новини
Технологии »
Преходът към 5G доведе до влошаване на качеството на връзката в някои градове в Европа

Преходът към 5G доведе до влошаване на качеството на връзката в някои градове в Европа

28 Септември, 2025 12:00 662 7

  • 5g-
  • 6g-
  • мрежи-
  • технологии

5G: рекламата срещу реалността

Преходът към 5G доведе до влошаване на качеството на връзката в някои градове в Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпреки че светът вече поглежда към 6G, обширно проучване на IMDEA Networks разкрива тревожната истина за настоящото поколение мрежи. Преходът към 5G в големите градове на Европа и Северна Америка не винаги гарантира по-бързи скорости и по-ниска латентност, отколкото предлагаше старият 4G/LTE стандарт. Изглежда, че 5G е внедрено, но зрялостта му е далеч от очакваната.

Международен екип от водещи университети, измерва производителността на мрежата в продължение на една година в осем метрополни области, включително Берлин, Торино, Осло, Мадрид, Бостън и Сан Франциско. Техният извод е ясен: 5G е широко разпространено, но предимствата му са крайно неравномерни.

Маркетингът не съвпада с данните

"Открихме поразителни разлики по региони и оператори: някои мрежи предоставят отлични скорости на 5G връзка, докато други предлагат скорости, които са практически непроменени в сравнение с LTE," заключават изследователите.

Основният проблем не е само в скоростта, а в латентността – времето за реакция на мрежата, което е критично за приложения в реално време. Въпреки стабилното разгръщане на 5G в големите градове, това не се е превърнало в устойчиво намаляване на латентността спрямо 4G/LTE. „Реалността е по-разнообразна, отколкото предполага маркетингът“, обобщават учените.

Оперативните проблеми: Ключът към слабата връзка

Изследването сочи, че тези разлики не произтичат от самата 5G технология, а от решенията за внедряване, взети от операторите. Фактори като избора на честотен спектър, плътността на разполагане на базовите станции и използването на облачна и периферна инфраструктура са основните причини за неравномерното качество.

За потребителите това означава, че преминаването към 5G телефон не гарантира автоматично по-добро преживяване. Учените предупреждават: решенията относно услугите, чувствителни към латентност (например стрийминг или онлайн игри), трябва да се базират на реални измервания, а не само на новия стандарт. В зависимост от местоположението и оператора, потребителите може да изпитат същата или дори по-висока латентност от тази при 4G.

Урок за 6G и риск от "Пропилени инвестиции"

Проучването отправя сериозно предупреждение към политиците и индустрията, които бързат да финансират следващото поколение 6G. Съществува реален риск от пропилени инвестиции и неоправдани обществени очаквания, ако се премине към 6G, преди да бъдат решени оперативните проблеми на 5G.

Според изследователите, фокусът трябва да бъде върху справянето с пропуските в покритието, фрагментацията на спектъра и местоположенията на мрежовите центрове. Доверието в бъдещите поколения мрежи може да бъде подкопано, ако те бъдат развити преждевременно.

Преди да се продължи напред, е необходимо политиката и инвестициите в 6G да се основават на прозрачни и повтаряеми резултати, като се приоритизира реалното потребителско изживяване. Засега заключението е ясно: 5G мрежите са внедрени, но постоянно високата производителност все още предстои да бъде постигната.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 облъчване на целия маймунарник

    3 3 Отговор
    5G заради войнолюбието на нато.Скоро и 6G ..

    12:29 28.09.2025

  • 2 Някой

    5 2 Отговор
    Така е. Ще си го кажете накрая. Освен това има и странични ефекти - опасения за влияние върху здравето, бърка се в работата на висотомерите на самолетите, пада по-бързо батерията на телефона ...
    Аз отдавна съм изключил 5G на моя телефон още като го купих преди 3 години.

    12:32 28.09.2025

  • 3 На места 5G-то е толкова слабо,

    4 1 Отговор
    че алуминиевата шапка почти не я ползвам.

    12:44 28.09.2025

  • 4 българина

    2 1 Отговор
    Как са болните от рак? Май не намаляват? А сателитите, които ни облъчват, да не стават по малко? Всичко е от алчност за единия дивидент на акционера

    12:46 28.09.2025

  • 5 Щерев

    3 2 Отговор
    А Китай е на път да създаде 9G

    12:48 28.09.2025

  • 6 европейците са гола вода

    2 1 Отговор
    След като отрязаха Китай за 5G мрежи.

    През 2020 г. Великобритания реши да забрани на Huawei и други доставчици, които според нея представляват висок риск за сигурността, да работят в 5G мрежи.

    През 2020 г. френските власти съобщиха на телекомуникационните оператори, които планират да закупят 5G оборудване на Huawei, че няма да могат да подновят лицензите си за това оборудване...

    Оказаха се напълно неспособни да изградят кадърна мрежа .....

    12:56 28.09.2025

  • 7 Посетител

    0 0 Отговор
    Добро предупреждение, дано бъде чуто!

    13:19 28.09.2025