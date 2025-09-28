Преходът към 5G доведе до влошаване на качеството на връзката в някои градове в Европа

Въпреки че светът вече поглежда към 6G, обширно проучване на IMDEA Networks разкрива тревожната истина за настоящото поколение мрежи. Преходът към 5G в големите градове на Европа и Северна Америка не винаги гарантира по-бързи скорости и по-ниска латентност, отколкото предлагаше старият 4G/LTE стандарт. Изглежда, че 5G е внедрено, но зрялостта му е далеч от очакваната.

Международен екип от водещи университети, измерва производителността на мрежата в продължение на една година в осем метрополни области, включително Берлин, Торино, Осло, Мадрид, Бостън и Сан Франциско. Техният извод е ясен: 5G е широко разпространено, но предимствата му са крайно неравномерни.

Маркетингът не съвпада с данните

"Открихме поразителни разлики по региони и оператори: някои мрежи предоставят отлични скорости на 5G връзка, докато други предлагат скорости, които са практически непроменени в сравнение с LTE," заключават изследователите.

Основният проблем не е само в скоростта, а в латентността – времето за реакция на мрежата, което е критично за приложения в реално време. Въпреки стабилното разгръщане на 5G в големите градове, това не се е превърнало в устойчиво намаляване на латентността спрямо 4G/LTE. „Реалността е по-разнообразна, отколкото предполага маркетингът“, обобщават учените.

Оперативните проблеми: Ключът към слабата връзка

Изследването сочи, че тези разлики не произтичат от самата 5G технология, а от решенията за внедряване, взети от операторите. Фактори като избора на честотен спектър, плътността на разполагане на базовите станции и използването на облачна и периферна инфраструктура са основните причини за неравномерното качество.

За потребителите това означава, че преминаването към 5G телефон не гарантира автоматично по-добро преживяване. Учените предупреждават: решенията относно услугите, чувствителни към латентност (например стрийминг или онлайн игри), трябва да се базират на реални измервания, а не само на новия стандарт. В зависимост от местоположението и оператора, потребителите може да изпитат същата или дори по-висока латентност от тази при 4G.

Урок за 6G и риск от "Пропилени инвестиции"

Проучването отправя сериозно предупреждение към политиците и индустрията, които бързат да финансират следващото поколение 6G. Съществува реален риск от пропилени инвестиции и неоправдани обществени очаквания, ако се премине към 6G, преди да бъдат решени оперативните проблеми на 5G.

Според изследователите, фокусът трябва да бъде върху справянето с пропуските в покритието, фрагментацията на спектъра и местоположенията на мрежовите центрове. Доверието в бъдещите поколения мрежи може да бъде подкопано, ако те бъдат развити преждевременно.

Преди да се продължи напред, е необходимо политиката и инвестициите в 6G да се основават на прозрачни и повтаряеми резултати, като се приоритизира реалното потребителско изживяване. Засега заключението е ясно: 5G мрежите са внедрени, но постоянно високата производителност все още предстои да бъде постигната.