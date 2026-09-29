Полетите в Катания са възобновени след ново прекъсване заради Етна

Полетите от и до летището в Катания, Сицилия, бяха възобновени, след като въздушният трафик беше временно преустановен заради подновената активност на вулкана Етна и лошото време, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.

Летищният оператор SAC обяви възстановяването на полетите, след като степента на вулканична тревога беше понижена от червен на оранжев код.

Първоначално беше съобщено, че летището ще остане затворено до 13:00 часа по Гринуич (16:00 часа българско време) във вторник. Това се случи само няколко часа след края на предходното тридневно прекъсване на въздушния трафик.

Катания е петото най-натоварено летище в Италия и често е засегнато от вулканична пепел, изхвърляна от Етна – най-високият и един от най-активните вулкани в Европа.

Последните прекъсвания засегнаха хиляди пътници и натовариха допълнително други летища на Сицилия, към които авиокомпаниите пренасочваха част от полетите.