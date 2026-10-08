САЩ поръчаха още 1320 украински FPV дрона F10

Въоръжените сили на САЩ са поръчали допълнително 1320 ударни FPV дрона F10 от украинската компания F-Drones. Поръчката е направена по програмата Drone Dominance на Министерството на отбраната на САЩ.

За нея са предвидени 1 милиард долара, а планът е през следващите две години да бъдат закупени малки ударни дронове. До 2027 г. американското военно ведомство възнамерява да придобие повече от 200 000 безпилотни апарата.

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Доставката трябва да приключи до края на ноември

Според информацията, цитирана от „Украинская правда“ от украинското издание „Милитарный“ и компанията F-Drones, допълнителната доставка на F10 трябва да бъде изпълнена до края на ноември.

F-Drones очаква да получи навреме украинско разрешение за износ, за да спази срока по договора. В публикацията се посочва, че производственият капацитет на компанията позволява изпълнението на новата поръчка, без да бъдат ограничавани доставките на дронове за фронта.

По размера на допълнителната поръчка украинската компания заема второ място сред участниците в първия етап на американската програма.

Първите 2000 дрона вече са изпратени

F10 е първият украински дрон, получил официално разрешение за износ в САЩ. Първата партида от 2000 апарата, поръчана от американските военни по програмата Drone Dominance, е изпратена на Пентагона през юли.

На американския пазар F-Drones е представлявана от UDD Tech Corp.

Поръчките са част от разширяването на военното сътрудничество между Киев и Вашингтон в областта на безпилотните системи. Украйна и САЩ са подписали заявление за намерения, което създава основа за износ на украински дронове в САЩ за военни изпитания.

На 8 юли, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще купуват дронове от Украйна. По-рано Ройтерс съобщи, че в Пентагона признават значителното изоставане на Съединените щати спрямо Украйна в производството на дронове.

Източници: pravda.com.ua