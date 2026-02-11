Китайският автомобилен софтуер ще бъде забранен в САЩ поради опасения за шпионаж

Технологичната война между Пекин и Вашингтон навлезе в нова, далеч по-агресивна фаза, която този път буквално удря по спирачките на автомобилната индустрия. След като огромните вносни мита на практика затвориха американската граница за готови китайски електромобили, Белият дом се прицели в „мозъка“ на машините – софтуера. Опасенията от мащабен шпионаж и киберзаплахи принудиха американските регулатори да подготвят безпощадни забрани за всякакъв код с китайски произход, който има достъп до облачни услуги.

В съвременната ера автомобилът отдавна не е просто механично средство за придвижване, а по-скоро мощен компютър на колела. Навигационни системи, камери с изкуствен интелект и гласови асистенти постоянно сканират околната среда и записват разговори в купето. Ех, ако тези данни попаднат в грешните ръце чрез външни сървъри, последиците за националната сигурност биха могли да бъдат катастрофални. Точно това се опитват да предотвратят от The Wall Street Journal, посочвайки, че новите разпоредби ще ударят по системите, способни да изпращат информация към облачни структури в Китай.

Примката започва да се затяга още от 17 март, когато производителите в Щатите ще бъдат принудени да доказват „чистотата“ на своята електроника. Правилата са безкомпромисни: никакъв софтуер, контролиран от китайски субекти, не може да управлява активните системи за безопасност. А до 2029 година забраната ще обхване абсолютно всяка дигитална връзка между автомобила и външния свят. Под лупа ще бъдат поставени дори компании със западни имена, но с китайски капитал в структурата си.

Тази втора вълна на „прочистване“ след чиповете изправя индустрията пред логистичен кошмар. Веригите за доставки са толкова преплетени, че понякога е почти невъзможно да се проследи кой точно е написал последния ред от програмния код. Нещо повече – разработчиците пазят изходния си код като държавна тайна и не са никак ентусиазирани да го разкриват пред държавни чиновници. Подмяната на софтуера в движение пък крие рискове за самата пътна безопасност, което вероятно ще наложи преходни периоди и известна гъвкавост от страна на властите.

Ефектът на доминото вече разтърси гиганти като Pirelli. Италианската легенда се оказа в небрано лозе заради мажоритарния си акционер Sinochem, тъй като модерните им „интелигентни“ гуми са свързани с облака. Сега компанията трескаво обмисля как да изолира американския си бизнес или да намали китайското влияние, за да не бъде изхвърлена от пазара.

На този фон един американски стартъп – Eagle Wireless – потрива доволно ръце. Чрез хитра маневра фирмата откупи правата върху кода на китайския лидер Quectel и сега предлага „чисти“ клетъчни модули. Макар продуктите им да са с около 10% по-скъпи, търсенето се очаква да бъде главоломно. Все пак сигурността си има цена, а в свят, в който Китай контролира близо 90% от пазара на клетъчни модули, алтернативите са по-ценни от злато.

Вашингтон няма намерение да спира дотук. Очаква се същите рестрикции скоро да застигнат логистичния сектор, товарните превози и дроновете. Големият въпрос остава: ще успее ли западната индустрия да роди адекватни алтернативи достатъчно бързо, без да предизвика хаос в глобалната икономика?