OpenAI публикува 722 разработки по 372 математически задачи и предизвика "апокалипсис"

OpenAI публикува 722 математически разработки по 372 открити задачи, предизвиквайки едновременно интерес и остра реакция в научната общност. Материалите са създадени от вътрешен експериментален модел и обхващат области като геометрия, алгебра, математическа логика и теоретична информатика. Резултатите са представени като пълни или частични решения, но значителна част от тях все още не е потвърдена независимо.

Компанията публикува разработките на 6 октомври в хранилище в GitHub. Към тях са добавени формализации на много от доказателствата на езика Lean – система, която позволява логическите стъпки да бъдат проверявани от компютър. OpenAI е включила още 10 обобщения на разсъжденията на модела, оценки за използваните изчислителни ресурси и данни за броя на опитаните задачи. По думите на компанията средният резултат е изисквал ресурс, равен приблизително на три часа работа с ChatGPT Pro.

Три ръкописа са оттеглени

По-малко от денонощие след публикуването OpenAI е оттеглила три разработки заради грешка със знак. Според Retraction Watch грешката е обезсилила аргумент в единия материал и конструкцията, използвана в още два ръкописа, зависещи от него. Компанията е преработила и 14 други текста с поправки в доказателства, уточнени твърдения, хипотези и зависимости. OpenAI заявява, че е открила проблемите при вътрешен одит и ще продължи да обновява хранилището с корекции и нови формализации.

Retraction Watch цитира представител на компанията, според когото около 50% от резултатите са публикувани без пълно потвърждение. OpenAI заявява, че приветства проверката от математическата общност и ще оттегля ръкописи, когато не може да бъдат поправени.

Математиците спорят за начина на публикуване

Nature определи публикацията като безпрецедентна по мащаб и съобщи, че реакциите варират от оценка за важен технологичен пробив до тревога, че стотици непроверени текстове се стоварват наведнъж върху изследователите. В публикуваната серия няма решения на останалите пет нерешени задачи от наградата „Милениум“. Тя идва месец след като OpenAI обяви предложение за решение на проблема на Навие-Стокс, което е сред седемте задачи в списъка.

Асоциацията за човешка математика призова математиците да прекратят работата си с OpenAI. В позицията си организацията заяви: „Публикуването на над 700 файла наведнъж не е демонстрация на научност, а демонстрация на сила.“ Тя настоя резултатите да бъдат оценявани с особено внимание и постави под въпрос модела на публикуване, при който човешката проверка започва след представянето на огромен брой машинно генерирани текстове.

OpenAI заявява, че целта ѝ е резултатите да ускорят развитието на математиката. Компанията планира семинари, конференции и специални програми, посветени на разбирането на резултатите, а бъдещите публикации трябва да съдържат по-добри обяснения, цитиране и описание на зависимостите между доказателствата. Дотогава стойността на отделните решения ще зависи от независимата проверка на математическата общност.

Източници: news.sky.com, nature.com, retractionwatch.com