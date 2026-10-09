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OpenAI публикува 722 разработки по 372 математически задачи и предизвика "апокалипсис"
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

OpenAI публикува 722 разработки по 372 математически задачи и предизвика "апокалипсис"

9 Октомври, 2026 12:28, обновена 9 Октомври, 2026 12:42 752 0

  • openai-
  • изкуствен интелект-
  • математика-
  • математически доказателства

Компанията представи пълни и частични решения, но три от тях вече бяха оттеглени заради грешка със знак. Математици спорят дали мащабът на публикацията помага или затруднява проверката

OpenAI публикува 722 разработки по 372 математически задачи и предизвика "апокалипсис" - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

OpenAI публикува 722 математически разработки по 372 открити задачи, предизвиквайки едновременно интерес и остра реакция в научната общност. Материалите са създадени от вътрешен експериментален модел и обхващат области като геометрия, алгебра, математическа логика и теоретична информатика. Резултатите са представени като пълни или частични решения, но значителна част от тях все още не е потвърдена независимо.

Компанията публикува разработките на 6 октомври в хранилище в GitHub. Към тях са добавени формализации на много от доказателствата на езика Lean – система, която позволява логическите стъпки да бъдат проверявани от компютър. OpenAI е включила още 10 обобщения на разсъжденията на модела, оценки за използваните изчислителни ресурси и данни за броя на опитаните задачи. По думите на компанията средният резултат е изисквал ресурс, равен приблизително на три часа работа с ChatGPT Pro.

Три ръкописа са оттеглени

По-малко от денонощие след публикуването OpenAI е оттеглила три разработки заради грешка със знак. Според Retraction Watch грешката е обезсилила аргумент в единия материал и конструкцията, използвана в още два ръкописа, зависещи от него. Компанията е преработила и 14 други текста с поправки в доказателства, уточнени твърдения, хипотези и зависимости. OpenAI заявява, че е открила проблемите при вътрешен одит и ще продължи да обновява хранилището с корекции и нови формализации.

Retraction Watch цитира представител на компанията, според когото около 50% от резултатите са публикувани без пълно потвърждение. OpenAI заявява, че приветства проверката от математическата общност и ще оттегля ръкописи, когато не може да бъдат поправени.

Математиците спорят за начина на публикуване

Nature определи публикацията като безпрецедентна по мащаб и съобщи, че реакциите варират от оценка за важен технологичен пробив до тревога, че стотици непроверени текстове се стоварват наведнъж върху изследователите. В публикуваната серия няма решения на останалите пет нерешени задачи от наградата „Милениум“. Тя идва месец след като OpenAI обяви предложение за решение на проблема на Навие-Стокс, което е сред седемте задачи в списъка.

Асоциацията за човешка математика призова математиците да прекратят работата си с OpenAI. В позицията си организацията заяви: „Публикуването на над 700 файла наведнъж не е демонстрация на научност, а демонстрация на сила.“ Тя настоя резултатите да бъдат оценявани с особено внимание и постави под въпрос модела на публикуване, при който човешката проверка започва след представянето на огромен брой машинно генерирани текстове.

OpenAI заявява, че целта ѝ е резултатите да ускорят развитието на математиката. Компанията планира семинари, конференции и специални програми, посветени на разбирането на резултатите, а бъдещите публикации трябва да съдържат по-добри обяснения, цитиране и описание на зависимостите между доказателствата. Дотогава стойността на отделните решения ще зависи от независимата проверка на математическата общност.

Източници: news.sky.com, nature.com, retractionwatch.com


САЩ
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