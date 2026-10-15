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Lamborghini показа писалка за богаташи

Lamborghini показа писалка за богаташи

15 Октомври, 2026 18:54 552 2

  • lamborghini miura-
  • montegrappa-
  • лимитирана серия-
  • луксозни писалки-
  • автомобилен дизайн

Montegrappa ще произведе и 60 ролербола, вдъхновени от дизайна на легендарния модел

Lamborghini показа писалка за богаташи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lamborghini Miura вече има и необичайна форма на колекционерски сувенир, точно шест десетилетия след появата на легендарния модел. Montegrappa и Automobili Lamborghini подготвят лимитирана колекция писалки и ролерболи с името Automobili Lamborghini Miura: Lines in Lasting Motion. Серията ще включва 60 писалки и 60 ролербола, като аксесоарите ще се предлагат в три цвята, познати от гамата на Miura – Fly Yellow, Miura Green и Black. Очаква се колекцията да достигне до колекционери в средата на ноември, а актуалният каталог на Montegrappa посочва цена от 8250 евро за писалката. Дизайнът не разчита единствено на логото на Lamborghini. Силуетът на писалките е оформен така, че да напомня линиите на каросерията на Miura. Крайната част пресъздава характерната черна ламелна решетка пред задното двигателно отделение, известна като „венецианска“ решетка.

Lamborghini показа писалка за богаташи

Най-отличителният детайл е в капачката. Върху гравирана основа е поставен кристал, който имитира прибиращия се фар на автомобила. Чрез тактилен механизъм с бутон движението му е пресъздадено и в самия инструмент за писане. Върху писалките е поставен щитът на Lamborghini, а перото е изработено от 18-каратово злато с рутениево покритие и гравирано лого на марката. Конструкцията включва и ебонитов фидер.

Lamborghini показа писалка за богаташи

Всеки екземпляр ще бъде доставян в специална опаковка, оформена с препратки към интериора на Miura. Новата серия не е първият общ проект на Montegrappa и Lamborghini. През 2023 година двете компании представиха колекцията Automobili Lamborghini 60°, създадена по повод 60-годишнината на автомобилния производител.

Lamborghini показа писалка за богаташи

Предишните писалки са използвали ултралек алуминий, кован карбон и титан, а моделите с перо от 18-каратово злато са се продавали за около 6500 евро. Новата колекция пренася фокуса от историята на марката към конкретен модел – Miura, която Lamborghini определя като един от най-значимите автомобили в историята си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 бою

    2 0 Отговор
    дава от тия на камериерките всяка сутрин....

    19:24 15.10.2026

  • 2 върнете

    0 0 Отговор
    Miura, а писалките си пазете.

    19:52 15.10.2026