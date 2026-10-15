Lamborghini показа писалка за богаташи

Lamborghini Miura вече има и необичайна форма на колекционерски сувенир, точно шест десетилетия след появата на легендарния модел. Montegrappa и Automobili Lamborghini подготвят лимитирана колекция писалки и ролерболи с името Automobili Lamborghini Miura: Lines in Lasting Motion. Серията ще включва 60 писалки и 60 ролербола, като аксесоарите ще се предлагат в три цвята, познати от гамата на Miura – Fly Yellow, Miura Green и Black. Очаква се колекцията да достигне до колекционери в средата на ноември, а актуалният каталог на Montegrappa посочва цена от 8250 евро за писалката. Дизайнът не разчита единствено на логото на Lamborghini. Силуетът на писалките е оформен така, че да напомня линиите на каросерията на Miura. Крайната част пресъздава характерната черна ламелна решетка пред задното двигателно отделение, известна като „венецианска“ решетка.

Най-отличителният детайл е в капачката. Върху гравирана основа е поставен кристал, който имитира прибиращия се фар на автомобила. Чрез тактилен механизъм с бутон движението му е пресъздадено и в самия инструмент за писане. Върху писалките е поставен щитът на Lamborghini, а перото е изработено от 18-каратово злато с рутениево покритие и гравирано лого на марката. Конструкцията включва и ебонитов фидер.

Всеки екземпляр ще бъде доставян в специална опаковка, оформена с препратки към интериора на Miura. Новата серия не е първият общ проект на Montegrappa и Lamborghini. През 2023 година двете компании представиха колекцията Automobili Lamborghini 60°, създадена по повод 60-годишнината на автомобилния производител.

Предишните писалки са използвали ултралек алуминий, кован карбон и титан, а моделите с перо от 18-каратово злато са се продавали за около 6500 евро. Новата колекция пренася фокуса от историята на марката към конкретен модел – Miura, която Lamborghini определя като един от най-значимите автомобили в историята си.