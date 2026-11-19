„Продължаваме Промяната“ внесе предложения между първо и второ четене за промени в три данъчни закона. Партията настоява за по-висок праг за регистрация по ДДС, отпадане на част от предвидените нови данъци и ограничаване на забраната за ракия от малки казани само до продажбата.

Предложенията са по Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане. Те са внесени в рамките на срока за предложения между двете четения на законопроектите за данъчните промени за 2027 г.

Само продажбата на ракия да остане забранена

По акцизния закон ПП предлага от текста да отпаднат думите „държането“ и „предлагането“. Така забраната за ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, в места и помещения, свързани със стопанска дейност, ще обхваща единствено продажбата.

Според партията сегашната редакция може да засегне и хора, които не извършват търговия с алкохол. „Ако дядо занесе на сватбата на внука си ракия, а сватбата е в ресторанта, това автоматично попада под ударите на закона“, заяви лидерът на ПП Асен Василев.

Правителството защитава ограничението с необходимостта да се пресече продажбата на нерегламентиран алкохол в ресторанти и други търговски обекти. Окончателният текст ще бъде определен при второто четене.

Прагът за ДДС да стане 85 000 евро

ПП предлага прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен директно до 85 000 евро годишен оборот от 1 януари 2027 г. Това е максималният праг, допустим по европейските правила.

Внесеният от Министерския съвет проект предвижда поетапно увеличение: от сегашните 51 130 евро на 60 000 евро през 2027 г., на 70 000 евро през 2028 г. и на 75 000 евро през 2029 г. Предложението на ПП би освободило повече микро- и малки предприятия от задължителна регистрация и свързаната с нея административна тежест.

Промени при ваучерите и данъчните загуби

В ЗКПО партията предлага да отпадне 7-процентният данък върху ваучерите за храна над необлагаемия праг. В проекта на правителството е предвидено максималната месечна стойност на ваучерите да се увеличи до 200 евро, като частта над 102,26 евро да се облага със ставка от 7%.

Друго предложение е данъкът върху разходите за лично ползване на фирмени активи, известен като „данък уикенд“, да остане 3%, вместо да се увеличи на 7%.

ПП подкрепя срокът за пренасяне на данъчни загуби да бъде удължен от пет на десет години, но настоява фирмите да могат да приспадат до 100% от данъчната си печалба за съответната година. В правителствения проект е заложено ограничение до 70%.

Предложенията на партията ще бъдат разгледани от парламентарната комисия по бюджет и финанси, а окончателното решение ще бъде взето при второто четене на законопроектите в пленарната зала.