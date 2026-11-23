Безпилотни изтребители ще започнат да летят във въздушното пространство на Великобритания през 2027 г. Това заяви началникът на Кралските военновъздушни сили Сър Харв Смит, който определи автономните системи и изкуствения интелект като най-голямата промяна за военната авиация.

„Твърдо вярвам, че самолетите без екипаж, управлявани с помощта на изкуствен интелект, ще променят военната авиация толкова дълбоко, колкото преходът от витлови самолети към реактивни“, заяви Смит.

Последният пилотиран изтребител

Коментарът му е свързан с британското участие в Global Combat Air Programme – GCAP. В съвместния проект с Италия и Япония се разработва изтребител от шесто поколение, известен като „Темпест“. Очаква се самолетът да влезе на въоръжение около 2035 г.

По думите на Смит именно този самолет може да се окаже „последният пилотиран изтребител“, който Великобритания ще построи. Той уточнява, че това не означава отказ от човешкия фактор, а промяна в начина, по който ще се използват бойните самолети.

„Изтребителят по програмата GCAP може да бъде последният пилотиран изтребител, който някога ще построим – не защото хората ще станат по-малко важни, а точно обратното“, заяви Сър Харв Смит.

Бъдещата структура на RAF ще съчетава съществуващите „Тайфун“ и F-35 с автономни системи. Така пилотираните самолети ще могат да действат заедно с безпилотни апарати при разузнаване, радиоелектронна борба и изпълнение на по-рискови бойни задачи.

Безпилотни апарати до пилотираните самолети

Великобритания вече развива концепцията за автономни „крила“ – безпилотни самолети, които работят съвместно с пилотиран изтребител. Те могат да бъдат използвани за наблюдение, заглушаване на противникови системи или нанасяне на удар, без човек да се намира на борда.

RAF използва и дистанционно управлявания самолет „Протектор“. Машината е дълга около 11 метра, може да остане във въздуха приблизително 40 часа и да носи ракети „Бримстоун“ и високоточни бомби „Пейвуей“. Управлението се извършва от земята, включително от базата RAF Уодингтън в Линкълншър.

Смит подчертава, че развитието на автономните системи не трябва да премахва човешката отговорност.

„Изкуственият интелект и машините трябва да поемат най-опасните задачи вместо хората, но технологиите трябва да подобряват човешката преценка, а не да заменят отговорността“, заяви той.

Първите полети на безпилотни изтребители във въздушното пространство на Великобритания през 2027 г. ще бъдат важна стъпка към тази промяна. Те няма да означават незабавно изчезване на пилотираните самолети, а начало на смесен модел, в който хора и автономни машини действат в обща бойна система.

Източници: the-independent.com, news.sky.com, theguardian.com