За атака срещу нефтопомпената станция „Калейкино“ край Алметиевск в руската република Татарстан бе съобщено в нощта срещу 23 ноември. Данните са основани на публикации в социалните мрежи и сигнали от местни жители, съобщи „Украинская правда“. Официално потвърждение на щети по обекта не е посочено.

Около полунощ в Татарстан е обявена тревога за опасност от безпилотни летателни апарати. В Алметиевск на няколко пъти са прозвучали сирени, а жители са съобщили за взривове и работа на противовъздушната отбрана.

Още новини от Украйна

„Дронове свалят на всеки 3 минути“, твърдят местни жители според публикацията. Те са съобщили и за попадения в района на станция „Калейкино“. В информацията не се посочват данни за жертви, ранени или мащаба на евентуалните разрушения.

Станцията е част от системата на „Дружба“

„Калейкино“ е сред ключовите обекти на руската нефтотранспортна инфраструктура. На станцията се извършват смесване, изпомпване и разпределение на нефт, доставян от Западен Сибир, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан.

Съоръжението е свързано и със системата на магистралния нефтопровод „Дружба“, което определя значението му за преноса на суровина през руската мрежа. Независимо потвърждение дали работата на станцията е прекъсната след съобщаваната атака не е публикувано.

Предишен сигнал за удар на 19 ноември

Няколко дни по-рано, в нощта срещу 19 ноември, отново бяха разпространени съобщения за вероятен удар по „Калейкино“. Тогава жители на района съобщиха за взривове и дим, но информацията за пораженията по станцията също остана без независимо официално потвърждение.

Към момента не са посочени официални данни за размера на щетите при новия инцидент или за отражението му върху преноса на нефт.

Източници: pravda.com.ua, ru.themoscowtimes.com, kazan.aif.ru