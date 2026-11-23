Системата за закрила на детето в България се разпада, а институциите често реагират едва след като насилието вече се е случило. Това заяви бившият социален министър Иванка Шалапатова в ефира на bTV. Заедно с адвокат Йорданка Бекирска тя коментира липсата на превенция, обществената търпимост към рисковото поведение и отговорността на институциите.

„Моята лична теза като човек, който близо 30 години работи за правата на децата, е, че това е изборът на нашето общество. Ние избираме да нямаме адекватни политики за децата. Ние избираме насилието, агресията“, заяви Шалапатова.

Ранното разпознаване на риска е ключово

Според нея ефективната система за закрила трябва да изпълнява три основни условия: да разпознава риска навреме, да има ниска обществена търпимост към насилието и да осигурява грижа както за пострадалите, така и за извършителите.

„Единият критерий е тази система да реагира рано. Толкова рано да се идентифицират предпоставките за насилие, че чрез правилна намеса на различни държавни институции, семейството и обществената среда да не се стигне до насилието“, обясни тя.

Шалапатова свърза агресията и с употребата на алкохол и наркотици. По думите ѝ много от извършителите на насилие сами са преживели насилие в детството си. Като допълнителен фактор тя посочи липсата на достатъчно възможности за спорт, култура и смислени занимания през свободното време.

Критики към полицията и законодателството

Йорданка Бекирска предупреди за усещане за безнаказаност, което според нея се подхранва от обществената търпимост към рисковото поведение.

„Има усещане за абсолютна безнаказаност и тя идва от нашата цялостна толерантност към подобно поведение“, коментира адвокатът.

Тя даде като пример употребата на алкохол от 14-годишни деца и разпространението на наркотици чрез Телеграм. Според Бекирска законодателството трябва да бъде осъвременено по отношение на противообществените прояви и престъпленията, извършвани от непълнолетни. Тя обаче подчерта, че законови промени няма да са достатъчни без обществена отговорност и реално прилагане на правилата.

В разговора беше обсъден и случай, при който полицията е извикана по сигнал за шум, а по-късно са станали известни данни за насилие над непълнолетно дете. Според Бекирска служителите не са достатъчно подготвени да разпознават рискови ситуации.

„Ако са достатъчно обучени, за да разберат, че това поведение може да доведе до нещо друго, тогава могат да влязат и да го предотвратят“, заяви тя.

Шалапатова настоя министърът на вътрешните работи да даде обяснение защо в обсъждания случай не е последвала намеса. Тя призова и Министерството на образованието да работи за знания и умения у децата, свързани с личните граници, телесната неприкосновеност и разпознаването на насилието.

По думите на бившия социален министър в системата има недостатъчно служители, а само една трета от останалите са компетентни. Тя определи липсата на последователна държавна политика и политическа воля като основна причина за проблемите. Шалапатова посочи още, че социалната работа не е регулирана професия по начина, по който са регулирани учителската и лекарската професия, което според нея допринася за недостига на подготвени специалисти и за недоверието към системата.

Източници: btvnovinite.bg