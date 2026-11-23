В света на съвременния софтуер и видеоигрите хардуерната съвместимост отдавна не се свежда само до процесор, видеокарта и оперативна памет. Microsoft подготвя за Windows 11 механизъм за базова защита, известен като Baseline Protection, който ще позволи на външни разработчици да проверяват доколко защитена е системата на потребителя, преди да допуснат пълноценното изпълнение на техния софтуер. При недостатъчно ниво на сигурност програмите или игрите ще могат да орязват функционалността си или направо да спират достъпа.

В основата на новата проверка стоят осем вече съществуващи защитни функции на операционната система, които трябва да работят едновременно, за да бъде отчетен положителен резултат. Сред ключовите изисквания са наличието на хардуерен модул TPM 2.0, активирането на Secure Boot и Security-Based Virtualization (VBS), както и включената Memory Integrity, която пази паметта от внедряване на зловреден код. По данни на Windows Latest в пакета влизат още изискването за използване само на подписани и сертифицирани драйвери, защитата от грешки в ядрото и блокирането на уязвими драйвери.

Самата Microsoft няма да налага директни забрани за стартиране на лицензиран софтуер вместо компаниите. Вместо това разработчиците ще получават гъвкав избор как да реагират: от кратък статус на проверката и подробен отчет кои защити липсват до криптографски токен за проверка на хардуера, чиято достоверност може да се валидира на сървърите на създателя и се поддава много по-трудно на подправяне. Въз основа на тези данни всяка компания сама ще решава дали да показва предупреждение, да изключва отделни модули или да блокира напълно приложението.

Към тестовата програма вече са се включили разпознаваеми имена от различни сегменти – Adobe, Blizzard с платформата Battle.net, 1Password, Raycast и образователната платформа Schoolyear. При образователната услуга логиката е ясна: преди изпит системата трябва да е сигурна, че ученическите компютри отговарят на зададените стандарти. Засега нито Adobe, нито Blizzard са обявили, че ще спират софтуера или игрите си при непълна проверка, но самата възможност вече буди оживени реакции.

Най-осезаемо новата политика може да се усети от геймърите и по-напредналите потребители, които обичат да пипат под капака на системата за по-висока производителност или по-гъвкава конфигурация. Изключването на Memory Integrity понякога помага в специфични сценарии за изцеждане на кадри или стабилност, а Secure Boot често бива спиран при системи с двойно зареждане, включително при комбинации с Linux. Така настройка, направена съзнателно от ентусиаст, лесно може да се превърне в пречка пред любима игра или работен инструмент.

За да не остави потребителите да гадаят какво точно куца по системата им, Microsoft добавя в настройките на Windows 11 специален раздел Baseline Protection. Там ще се вижда ясно кои защити са активни и кои изискват намеса, като част от наличните опции ще могат да се пускат с едно щракване и рестартиране. Ако се наложи включване на Secure Boot през UEFI, системата ще показва стъпките на екрана и ще генерира QR код за отваряне на инструкциите на друг екран. Тестовете вече текат сред участниците в програмата Windows Insider, а масовото разгръщане на функцията се очаква през 2027 година.