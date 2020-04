Социална дистанция: какво ще се случи, ако я съблюдаваме стриктно (забавно видео)

Как ще живеем в бъдеще, ако правилото за „социална дистанция“ не бъде отменено? Например в Европа и у нас се препоръчва да стоите на разстояние 2 метра един от друг на улицата и в магазините.

Даниел Ротщайн, писател и художник от Торонто, се опита да си представи какво ще се случи, ако всички хора започнат да се съобразяват с изискванията на властите. Той построи "машина за социално разстояние" и излезе навън ... Гледайте видео.

Made a Social Distance machine to show why @cityoftoronto needs to close major streets like Yonge during COVID-19. Our sidewalks are too narrow to keep a safe distance.

Tell @JohnTory and your local councillors: #streets4peopleTO!https://t.co/uUmYOxOGZv pic.twitter.com/ZiCwuSECx9