Джеф Безос с фронтална атака срещу господството на Илон Мъск в Космоса

23 Януари, 2026 13:20

Основният конкурент на SpaceX ще стартира собствена сателитна интернет услуга

Джеф Безос с фронтална атака срещу господството на Илон Мъск в Космоса - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Империята на Джеф Безос се готви за фронтална атака срещу господството на Илон Мъск в околоземна орбита. Космическата компания Blue Origin официално вдигна завесата над своя най-амбициозен проект до момента – сателитната мрежа TeraWave. Това не е просто поредният интернет доставчик, а истинско технологично торпедо, обещаващо скорости от зашеметяващите 6 Tbps, което е хиляди пъти по-бързо от настоящите възможности на Starlink.

Интересното в стратегията на Безос е ясното разделение на пазара. Докато неговата друга компания Amazon разработва проекта Leo (бившият Project Kuiper) за масовия потребител, TeraWave е насочен изключително към „тежката артилерия“ – огромни корпорации, центрове за данни и правителствени структури. Проектът предвижда изграждането на внушително съзвездие от 5408 сателита. От тях 5280 ще оперират в ниска околоземна орбита (LEO) чрез радиовръзки със скорост до 144 Gbps, а „черешката на тортата“ са 128 спътника в средна орбита (MEO), използващи лазерни оптични канали за постигане на пълния капацитет от 6 терабита в секунда.

За разлика от масовия сателитен интернет, който често страда от асиметрия, TeraWave залага на абсолютно еднакви скорости при качване и сваляне на данни. Това е критично важно за облачните услуги и операциите в реално време, където забавянето може да струва милиони. Първите „космически рутери“ на Blue Origin ще потеглят към небето в края на 2027 г., като вероятно ще бъдат изведени от тежкотоварната ракета New Glenn, която вече записа успешни мисии през изминалата година.

Този ход превръща Безос в единствения играч, който атакува SpaceX на два фронта едновременно – чрез Leo за домакинствата и чрез TeraWave за бизнеса. Докато Starlink в момента планира плахо увеличение на скоростите си до 1 Gbps, заявката на Blue Origin за „терабитова ера“ звучи като предизвикателство, което може напълно да пренареди картите в глобалната свързаност. Битката за космоса вече не е само за ракети, а за това кой ще контролира информационните магистрали над главите ни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ара, аре

    1 1 Отговор
    атаката ще е фронтална, ако започне да му сваля спътниците за старлинк.

    Коментиран от #2

    13:26 23.01.2026

  • 2 гост

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ара, аре":

    Типична простотия за русолюбци !! Да убием конкурента , щото на нищо друго не сме способни !! Именно затова калната кочина винаги ще е в мизерията с външни тоалетни ! Доколкото изобщо ще съществува , щото дори "вечния съюзник" Китай смята до 10-15 годинки да я довърши , макар че Путлер сериозно му съкращава чакането !

    Коментиран от #3

    13:47 23.01.2026

  • 3 виж заглавието

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    какви русолюбци те тресат бе тъЪпак.

    13:57 23.01.2026

  • 4 Мога да кажа

    0 0 Отговор
    Че ще му е много трудно срещу Илон. До края на 2027 има бая време, а Мъск изстрелва сателити с ракети за многократна употреба всяка седмица. SpaceX е водеща космическа корпорация в момента и строи най-голямата сграда в света за да произвежда по 1000 Starship на година. Докато Безос започне да изстрелва, Мъск ще е завладял Луната.

    14:02 23.01.2026