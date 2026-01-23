Джеф Безос с фронтална атака срещу господството на Илон Мъск в Космоса

Империята на Джеф Безос се готви за фронтална атака срещу господството на Илон Мъск в околоземна орбита. Космическата компания Blue Origin официално вдигна завесата над своя най-амбициозен проект до момента – сателитната мрежа TeraWave. Това не е просто поредният интернет доставчик, а истинско технологично торпедо, обещаващо скорости от зашеметяващите 6 Tbps, което е хиляди пъти по-бързо от настоящите възможности на Starlink.

Интересното в стратегията на Безос е ясното разделение на пазара. Докато неговата друга компания Amazon разработва проекта Leo (бившият Project Kuiper) за масовия потребител, TeraWave е насочен изключително към „тежката артилерия“ – огромни корпорации, центрове за данни и правителствени структури. Проектът предвижда изграждането на внушително съзвездие от 5408 сателита. От тях 5280 ще оперират в ниска околоземна орбита (LEO) чрез радиовръзки със скорост до 144 Gbps, а „черешката на тортата“ са 128 спътника в средна орбита (MEO), използващи лазерни оптични канали за постигане на пълния капацитет от 6 терабита в секунда.

За разлика от масовия сателитен интернет, който често страда от асиметрия, TeraWave залага на абсолютно еднакви скорости при качване и сваляне на данни. Това е критично важно за облачните услуги и операциите в реално време, където забавянето може да струва милиони. Първите „космически рутери“ на Blue Origin ще потеглят към небето в края на 2027 г., като вероятно ще бъдат изведени от тежкотоварната ракета New Glenn, която вече записа успешни мисии през изминалата година.

Този ход превръща Безос в единствения играч, който атакува SpaceX на два фронта едновременно – чрез Leo за домакинствата и чрез TeraWave за бизнеса. Докато Starlink в момента планира плахо увеличение на скоростите си до 1 Gbps, заявката на Blue Origin за „терабитова ера“ звучи като предизвикателство, което може напълно да пренареди картите в глобалната свързаност. Битката за космоса вече не е само за ракети, а за това кой ще контролира информационните магистрали над главите ни.