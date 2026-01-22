Meta започва вграждането на реклами в Threads

Meta официално слага край на сърфирането без реклами за над 400 милиона потребители в своето приложение Threads. След като повече от година се намираше в ограничена тестова фаза, платформатанай-накрая започва да работи на пълни обороти и съответно получава тласък към монетизация, която да оправдае нейното съществуване. След като Threads наскоро изпревари X по ежедневно мобилно използване, от Meta решиха, че платформата има достатъчно мощност, за да понесе търговска тежест, без да забави впечатляващата си траектория на растеж.

Създателите на Facebook планират постепенно внедряване на рекламите, за да не претоварят и потенциално изгонят потребителите си веднага. Първоначално честотата на тези дигитални реклами ще бъде ниска, като постепенно ще се увеличава, докато алгоритъмът се научи да настройва предложенията си според навиците на всеки един от тях. Рекламодателите ще използват същите инструменти за таргетиране, които се използват в Instagram и Facebook, което означава, че рекламите, които ще срещате, ще бъдат прецизно разработени въз основа на вашата активност в цялата екосистема на Meta.

За някои потребители това вероятно ще е лоша новина, тъй като приложението си беше извоювало своето име като платформа без реклами, точно обратното на своя основен конкурент – X.