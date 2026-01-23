Galaxy S26 Ultra може да елиминира нуждата от протектор за екрана

Samsung се подготвя за най-важния момент от годината за своето портфолио от смартфони, а именно появата на новата серия Galaxy S26. Очаква се премиерата да се състои в края на следващия месец, а с наближаването ѝ се увеличават и слуховете за трите устройства, които ще видим. Днес информацията разкрива повече за върховия модел носещ означението Ultra, като хора от индустрията твърдят, че той ще представи нов, още по-защитен дисплей, който на практика може да елиминира нуждата от поставяне на протектор за екран.

Следващото поколение на Gorilla Glass ще допълни и друга новаторска функция, която корейците ще вградят, а именно така наречения „Privacy Display”, който ще разчита на технология, която ще открива ако някой гледа в екрана на смартфона ви и автоматично ще го замъглява, подобно на километраж на автомобил, в спортен режим.

Комбинацията от тези функции на практика може наистина да изключи един от най-продаваните аксесоари за смартфони, а именно протекторът за дисплей, който в последните години освен за защита на екрана, също така служи и за „защита“ на съдържанието, което гледате, особено в градския транспорт или други населени места.