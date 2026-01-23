Новини
Технологии »
Galaxy S26 Ultra може да елиминира нуждата от протектор за екрана

Galaxy S26 Ultra може да елиминира нуждата от протектор за екрана

23 Януари, 2026 11:15 603 1

  • samsung-
  • galaxy-
  • s26-
  • s26 ultra

Очаква се да видим следващо поколение Gorilla Glass

Galaxy S26 Ultra може да елиминира нуждата от протектор за екрана - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung се подготвя за най-важния момент от годината за своето портфолио от смартфони, а именно появата на новата серия Galaxy S26. Очаква се премиерата да се състои в края на следващия месец, а с наближаването ѝ се увеличават и слуховете за трите устройства, които ще видим. Днес информацията разкрива повече за върховия модел носещ означението Ultra, като хора от индустрията твърдят, че той ще представи нов, още по-защитен дисплей, който на практика може да елиминира нуждата от поставяне на протектор за екран.

Следващото поколение на Gorilla Glass ще допълни и друга новаторска функция, която корейците ще вградят, а именно така наречения „Privacy Display”, който ще разчита на технология, която ще открива ако някой гледа в екрана на смартфона ви и автоматично ще го замъглява, подобно на километраж на автомобил, в спортен режим.

Комбинацията от тези функции на практика може наистина да изключи един от най-продаваните аксесоари за смартфони, а именно протекторът за дисплей, който в последните години освен за защита на екрана, също така служи и за „защита“ на съдържанието, което гледате, особено в градския транспорт или други населени места.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    0 0 Отговор
    Евалата за разчупването на статията

    11:57 23.01.2026