Първият дипломат на ЕС: Когато между съюзниците има различия, нашите противници се наслаждават

Съюзниците имаме различия, но противниците ни се наслаждават и забавляват от това. Русия и Китай се радват, когато между нас има разногласия, каза тази вечер върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас при пристигането си за участие в извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел, посветено на трансатлантическите отношения и споровете около Гренландия, съобщава БТА.
Всички са успокоени от последните съобщения, добави тя по повод вчерашната реч в Давос на президента на САЩ Доналд Тръмп. Готови сме за много непредсказуемост, ще обсъдим различните възможности, всеки ден може да стане нещо ново. Трябва да се върнем към наистина важното и това е войната в Украйна, трябва да използваме усилията си за нейното прекратяване, призова Калас.
Трансатлантическите отношения бяха сериозно засегнати в последната седмица, но в последната година научихме, че отношенията със САЩ вече не са такива, каквито бяха. Готови сме да защитаваме интересите и ценностите си - това е послание към съюзниците и противниците ни, обобщи тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с питон.я
20:44 22.01.2026
2 Кая Калас
20:45 22.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #23
20:45 22.01.2026
4 Последния Софиянец
20:46 22.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ми то.....
20:48 22.01.2026
7 Спецназ
после да се похвали на руснака каква разп.ретина е, НО!
Тая се притеснила, че руснЯко и ще и се подиграва, че е разшл.кана!
Когато ангелите са сипали акъл от небето на човеците,
Кая Калас е била с чадър да се пази от Слънцето!
20:48 22.01.2026
8 Тиква
20:48 22.01.2026
9 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
20:50 22.01.2026
10 Да,бе
Коментиран от #26
20:52 22.01.2026
11 Ненормалната с поредни смешки
20:52 22.01.2026
12 дедо
Коментиран от #27
20:52 22.01.2026
13 Малкия холандец
20:53 22.01.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕГЕЙ СТАНИШЕВ ... ТАТКО И ГОЛЯМ КОМУНИСТ
.... ТИЯ СА НАЙ - ВЕРНИТЕ РУСОФИЛИ
20:53 22.01.2026
15 Хвърчилков
Коментиран от #17
20:53 22.01.2026
16 Уса
20:56 22.01.2026
17 Факт
До коментар #15 от "Хвърчилков":Почти мигновено реакция!
20:56 22.01.2026
18 Кая лудото
20:57 22.01.2026
19 Факт
20:57 22.01.2026
20 Ала Бала
20:58 22.01.2026
21 Ха,ха
20:59 22.01.2026
22 Име
Коментиран от #30
21:00 22.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 604
21:01 22.01.2026
25 Шишибойко брос
21:02 22.01.2026
26 Ъъъъъъ
До коментар #10 от "Да,бе":"Последно кои ценности ще защитавате....на златните тоалетни или на първобитната човеконавист...."
То е ясно - на златните тоалетни и русофобията. Не чу ли Стуб какво каза?
"Няма значение колко пари се крадат в Украйна. Ние трябва да продължим подкрепата."
21:03 22.01.2026
27 Бай Ставри
До коментар #12 от "дедо":Става, туряш и една възглавница на главата ия пориш скумрията.
21:03 22.01.2026
28 12343211
Коментиран от #32
21:03 22.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
До коментар #22 от "Име":И сам войнът е войн!
21:04 22.01.2026
31 Ами
Той нито Ви се наслаждава, нито Ви се забавлява.
Той просто си върви по неговият път.
Е има там едни бъзикчии, които Ви се подиграват,
но за това сте си виновни самите Вие.
21:05 22.01.2026
32 Анонимен
До коментар #28 от "12343211":Кая всичко знае!
21:05 22.01.2026
33 000
21:07 22.01.2026