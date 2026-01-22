Новини
Свят
Белгия
Първият дипломат на ЕС: Когато между съюзниците има различия, нашите противници се наслаждават

22 Януари, 2026

  • кая калас-
  • гренландия-
  • европейска комисия-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • нато

Готови сме да защитаваме интересите и ценностите си - това е послание към съюзниците и противниците ни, обобщи Кая Калас

Първият дипломат на ЕС: Когато между съюзниците има различия, нашите противници се наслаждават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Съюзниците имаме различия, но противниците ни се наслаждават и забавляват от това. Русия и Китай се радват, когато между нас има разногласия, каза тази вечер върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас при пристигането си за участие в извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел, посветено на трансатлантическите отношения и споровете около Гренландия, съобщава БТА.

Всички са успокоени от последните съобщения, добави тя по повод вчерашната реч в Давос на президента на САЩ Доналд Тръмп. Готови сме за много непредсказуемост, ще обсъдим различните възможности, всеки ден може да стане нещо ново. Трябва да се върнем към наистина важното и това е войната в Украйна, трябва да използваме усилията си за нейното прекратяване, призова Калас.

Трансатлантическите отношения бяха сериозно засегнати в последната седмица, но в последната година научихме, че отношенията със САЩ вече не са такива, каквито бяха. Готови сме да защитаваме интересите и ценностите си - това е послание към съюзниците и противниците ни, обобщи тя.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    14 1 Отговор
    Украйна както и родната ти страна са част от СССР и никой не може да промени това.

    20:44 22.01.2026

  • 2 Кая Калас

    3 12 Отговор
    Росен Желязков и Орбан са предатели.

    20:45 22.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 15 Отговор
    Слава на Украйна.

    Коментиран от #23

    20:45 22.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Как изведнъж почнаха да вярват на Тръмп.Щото им е изгодно.

    20:46 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ми то.....

    10 1 Отговор
    Тая какъв лидер на фес е ....... барабар със урсулата ????????

    20:48 22.01.2026

  • 7 Спецназ

    10 1 Отговор
    Трампи иска да и го Н.АБИЕ, ако ще и мек,
    после да се похвали на руснака каква разп.ретина е, НО!

    Тая се притеснила, че руснЯко и ще и се подиграва, че е разшл.кана!

    Когато ангелите са сипали акъл от небето на човеците,
    Кая Калас е била с чадър да се пази от Слънцето!

    20:48 22.01.2026

  • 8 Тиква

    12 0 Отговор
    Оберфюрер на нацистка ойропа, красота,

    20:48 22.01.2026

  • 9 СЛАВА РУСИЯ !

    14 0 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    20:50 22.01.2026

  • 10 Да,бе

    13 0 Отговор
    Последно кои ценности ще защитавате,на пфайзер,на златните тоалетни или на първобитната човеконавист....Уточнявайте ги Тея неща...

    Коментиран от #26

    20:52 22.01.2026

  • 11 Ненормалната с поредни смешки

    9 0 Отговор
    Тази има доста дефекти

    20:52 22.01.2026

  • 12 дедо

    8 0 Отговор
    Тази става за...омекване на транс отношенията! За друго-не, ама иначе си е повервала.

    Коментиран от #27

    20:52 22.01.2026

  • 13 Малкия холандец

    8 0 Отговор
    Има нещо изпратено в ЕС, как така управляват персони които никой не ги е избирал?

    20:53 22.01.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ТАЯ БЛЯ- ПА-ТКА СИ Е ЧИСТО КПСС ПАРЧЕ КАТО
    СЕГЕЙ СТАНИШЕВ ... ТАТКО И ГОЛЯМ КОМУНИСТ
    .... ТИЯ СА НАЙ - ВЕРНИТЕ РУСОФИЛИ

    20:53 22.01.2026

  • 15 Хвърчилков

    2 5 Отговор
    Време е да се занимаем сериозно с войната в Украйна!

    Коментиран от #17

    20:53 22.01.2026

  • 16 Уса

    7 0 Отговор
    Дано се разпаднете ще е истинска наслада

    20:56 22.01.2026

  • 17 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хвърчилков":

    Почти мигновено реакция!

    20:56 22.01.2026

  • 18 Кая лудото

    9 1 Отговор
    Ибала съм ва

    20:57 22.01.2026

  • 19 Факт

    8 0 Отговор
    По света има твърде много хора, които гледат само задниците си!

    20:57 22.01.2026

  • 20 Ала Бала

    5 1 Отговор
    Тази другарка никой ня е избрал това е факт, но кой назначава такива като нея?

    20:58 22.01.2026

  • 21 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Тая па, нас и вас

    20:59 22.01.2026

  • 22 Име

    5 0 Отговор
    Трябваше да стана поне Авиатор!

    Коментиран от #30

    21:00 22.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 604

    4 0 Отговор
    тая парашутиска е минала покрай дипломацията......

    21:01 22.01.2026

  • 25 Шишибойко брос

    5 0 Отговор
    Братя Шишибойко забъркаха страшен бyламач!

    21:02 22.01.2026

  • 26 Ъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да,бе":

    "Последно кои ценности ще защитавате....на златните тоалетни или на първобитната човеконавист...."

    То е ясно - на златните тоалетни и русофобията. Не чу ли Стуб какво каза?

    "Няма значение колко пари се крадат в Украйна. Ние трябва да продължим подкрепата."

    21:03 22.01.2026

  • 27 Бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "дедо":

    Става, туряш и една възглавница на главата ия пориш скумрията.

    21:03 22.01.2026

  • 28 12343211

    3 0 Отговор
    Защо се търгува с Китай като е противник?!

    Коментиран от #32

    21:03 22.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Име":

    И сам войнът е войн!

    21:04 22.01.2026

  • 31 Ами

    2 0 Отговор
    Светът не се интересува от Вас.
    Той нито Ви се наслаждава, нито Ви се забавлява.
    Той просто си върви по неговият път.
    Е има там едни бъзикчии, които Ви се подиграват,
    но за това сте си виновни самите Вие.

    21:05 22.01.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "12343211":

    Кая всичко знае!

    21:05 22.01.2026

  • 33 000

    1 0 Отговор
    Ес приключва. За сащ ес е заплаха и конкурент и ще бъде приключен. Никоя велика сила няма интерес от силен ес.

    21:07 22.01.2026

Новини по държави:
