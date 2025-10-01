Adobe Premiere вече е наличен за iPhone

Adobe току-що пусна голяма актуализация на своя списък, като пусна мощна, мобилна версия на своя флагмански пакет за редактиране на видео, Premiere, за iPhone. Това приложение осигурява високопроизводителна работа, позволявайки на потребителите да режат, наслагват и фино настройват клипове с прецизност до кадър на своите мобилни устройства. Под капака то се гордее с поддръжка на 4K HDR видео и неограничена многопистова времева линия, гарантирайки, че вашата творческа визия не е ограничена от мобилните устройства. За създателите на съдържание включването на автоматични и стилизирани субтитри също е добре дош.о.

Софтуерът предлага безпроблемно експортиране на проекти директно към платформи като TikTok, YouTube, Shorts и Instagram, с автоматична функция за промяна на размера, която умело поддържа обекта центриран при различни съотношения на екрана. За тези, които предпочитат да преминат финалната линия на по-голям екран, проектите могат да се прехвърлят директно към пълната десктоп версия на Premiere Pro.

Приложението наистина навлиза в бъдещето с интеграцията на Adobe Firefly, техния генеративен AI двигател. Това позволява на потребителите без усилие да създават персонализирани стикери, изображения и други видео ресурси, използвайки лицензирани модели, което отваря нова възможност за творческо изразяване.

В изненадващо щедър ход, този мощен редактор може да се изтегли и използва безплатно от App Store, без реклами, което е рядкост в този сегмент. Имайте предвид обаче, че премиум „подобренията на производителността“ – по-специално генеративните AI функции (изискващи генеративни кредити) и разширеното съхранение в облака – ще изискват абонамент. Съвместимостта е широка в цялата екосистема на Apple, тъй като приложението е достъпно и за iPad, въпреки че е проектирано за iPhone.