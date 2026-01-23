Важните новини във ФАКТИ на 23.01.2026 г.

Илияна Йотова е първата жена президент на България

Конституционният съд прие оставката на президента Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова. Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.

Българският мед изчезва от пазара

Близо 46% от проверения в рамките на ЕС пчелен мед се е оказал фалшив или извън критериите за истински. За миналата година страната ни е произвела около 10 000 тона, като ние сме потребили едва една трета от тях и изнесли останалото. Същевременно пчелните семейства намаляват с всяка следваща година заради промени в климата, пестициди и третирани на културите с различни химикали.

Явор Гечев влиза в проекта на Радев

Явор Гечев, който беше съветник на Румен Радев, също реши да напусне президентството и ще участва в новия политически проект на Радев. Това обяви Гечев за първи път в предаването на Bulgaria ON AIR "Брюксел 1".

Опозицията планира да сезира КС за подписания от Желязков документ за Борда за мир на Доналд Тръмп

Продължават политическите реакции за решението на премиера в оставка Росен Желязков да се подпише под създаването на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.

Проф. Здравко Попов: Проектът на Радев за нова Конституция е готов

Проектът на президента Румен Радев за нова Конституция е напълно готов и стои „някъде“, чакайки да бъде включен в обсъждане и евентуална легализация. Това обяви дипломатът и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов в предаването "Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Караджов: Изграждаме национална мрежа от бързи зарядни станции, електромобилите ще се зареждат за 15 минути

С нови бързи зарядни станции по ТЕН-Т мрежата ще зареждаме електрическите коли за 15 минути. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата. Те са на обща стойност от близо 1,4 млн. евро, осигурени от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Любослав Костов: Достигнахме европейските цени и ги надхвърлихме

Достигнахме европейски цени и дори ги надхвърлихме. У нас са най-скъпото олио, прясно мляко и ориз в целия ЕС. За другите стоки, които наблюдават от КНСБ, пак сме в челната петица. В същото време, по покупателната способност, сме на последно място. Това заяви пред NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов.