Volvo пуска нов софтуер за 2.5 милиона автомобила от целия свят

Volvo подготвя една от най-амбициозните кампании за безжично софтуерно обновяване в индустрията, който ще засегне приблизително 2,5 милиона автомобила в световен мащаб. Това безплатно обновяване е предназначено да нулира ефективно часовника на всеки автомобил Volvo, произведен от моделната 2020 година насам, който разполага с инфоразвлекателна архитектура на базата на Google. Вместо просто отстраняване на бъг, това е обновление, което има за цел да приведе старите табла в съответствие с авангардната естетика, характерна за флагманските модели EX90 и ES90. Чрез пренасянето на най-новия потребителски интерфейс към по-стар хардуер, Volvo по същество предоставя на своите съществуващи клиенти „ново преживяване с колата“ чрез серия от безжични пакети данни, доказвайки, че в ерата на софтуерно дефинираните автомобили най-добрите дни на вашата кола може би тепърва предстоят.

Първата фаза от това внедряване се фокусира върху пълно визуално и функционално преосмисляне на централния дисплей. Въпреки различните размери и разделителна способност на екраните в цялата гама, Volvo е разработила отзивчив потребителски интерфейс, който дава приоритет на често използваните приложения като Google Maps и Spotify директно на началния екран. В долната част на дисплея е интегрирана нова „активна“ лента, която интелигентно сменя преките пътища в зависимост от текущата ситуация на шофиране или последните взаимодействия. Може би най-впечатляващо е, че Volvo твърди, че тази актуализация действително ще подобри бързината и времето за реакция на инфоразвлекателната система, извличайки по-голяма производителност от съществуващия чип, без да се налага посещение в дилърския център за подмяна на хардуера.

Втората половина на тази цифрова офанзива е мястото, където се крие истинската технологична сила, тъй като Volvo планира да интегрира най-новия AI асистент Gemini на Google директно в интериора. Този мощен инструмент, който направи своя дебют в изцяло новия EX60, отива далеч отвъд системите за „гласови команди“ от миналото. Gemini е проектиран да обработва сложни, многоетапни заявки чрез естествена реч, позволявайки на шофьорите да управляват почти всяка система на автомобила или да обмислят маршрути за пътувания, без да откъсват поглед от асфалта. Това ниво на интеграция е възможно благодарение на хардуерна актуализация, която Volvo внедри в своите модели с връзка към облак още през 2020 година, осигурявайки устойчива основа за огромните потоци от данни, необходими на съвременния AI.