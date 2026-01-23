Нов телевизор с вграден VHS плейър

Ако сте от онези ентусиасти, които пазят кашони със стари видео касети в мазето и все още изпитват носталгия по шумното „превъртане“ на лентата, RetroBox има нещо специално за вас. Младата компания представи уникално хибридно устройство, което изглежда като излязло директно от спалнята на тийнейджър през 1999 година. Джаджата съчетава компактен телевизор и напълно функционален VHS плейър, обещавайки да върне магията на аналоговата ера в дигиталното ни ежедневие.

RetroBox е истински рай за любителите на винтидж техниката и ретро гейминга. За разлика от модерните телевизори, които изискват куп преходници, това устройство е буквално „накичено“ с класически интерфейси. На задния му панел ще откриете S-Video, легендарните RCA „камбанки“, компонентни входове и коаксиален порт. За да не бъде напълно откъснат от настоящето, производителят е добавил и HDMI порт, позволявайки ви да свържете дори съвременна конзола към този малък „времеви портал“.

Интересен е подходът към самия екран. Макар външният вид да имитира класическите телевизори с кинескоп (CRT), вътре е скрит модерен плосък панел. Учените и инженерите зад проекта обаче са внедрили софтуерна емулация, която пресъздава специфичната зърнеста структура и трептене на старите екрани. С нативна резолюция от 240p и 480i и поддръжка на 15 kHz хоризонтално опресняване, RetroBox е настроен прецизно за автентично изживяване с оригинални Nintendo или Sega конзоли.

Проектът, ръководен от Даниела и Чейс, вече събира огромно внимание в социалните мрежи, въпреки че все още е в ранен етап на производство. Устройството се предлага в ярки цветове като червено, розово и зелено, допълвайки своята поп-арт естетика. Макар цената от 400 долара да изглежда висока на фона на масовите LED телевизори, за колекционерите това е достъпен начин да получат всичко-в-едно решение, което не заема половин стая и не тежи 40 килограма.

Първите бройки вече са налични за предварителна поръчка, а за най-големите фенове се предлага и специален пакет, включващ класически филми на касети. RetroBox доказва, че в свят на 4K и стрийминг, физическото докосване до лентата и специфичното „щракване“ на видеорекордера все още имат своето място под слънцето.