Нова година, нови възможности: ИКТ Клъстер - Варна даде старт на 2026

На 15 януари 2026 г. в Зала 1 на Икономически университет - Варна се проведе първото за годината Общо събрание на ИКТ Клъстер - Варна. Събитието събра над 50 активни представители на бизнеса, университетите, училищата и неправителствения сектор от Варна и региона, които обсъдиха резултатите от изминалата година и очертаха приоритетите за развитието на клъстера през 2026 г.

Нови членове и разширяване на партньорската мрежа

Срещата беше открита с приветствени думи и пожелания по повод началото на 2026 година и кратко представяне на Клъстера. В рамките на събранието беше проведено и гласуване за прием на нови асоциирани членове, като към ИКТ Клъстер - Варна официално се присъединиха СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ и Фондация „Площад наука“. Това е още една стъпка към разширяване на сътрудничеството в сферите на образованието и науката.

Растяща общност с активни работни групи

Към началото на 2026 г. ИКТ Клъстер - Варна обединява общо 80 организации, сред които бизнеси, университети, училища и неправителствени организации, работещи съвместно в рамките на четири активни работни групи - Образование, Бранд, Бизнес и колаборации и ТехноЛаб. Пълноправни членове на клъстера са Икономически университет - Варна, Технически университет - Варна, ВВМУ и Шуменски университет, което гарантира устойчиво партньорство между академичните среди и ИКТ сектора.

Финансов отчет 2025 и подкрепа за младежки инициативи чрез фонд „Мост към бъдещето“

Значима част от дневния ред беше представянето на финансовия отчет за 2025 г., който отчете стабилни приходи от членски внос, проекти с Община Варна и дарения, както и успешното провеждане на благотворителния бал. Събраните средства от благотворителната инициатива са насочени към създаването и захранването на фонд „Мост към бъдещето“, чиято основна цел е финансиране на талантливи ученици, студенти и преподаватели. Вижте правилата за кандидатстване: https://ictclustervarna.com/fund

Снимка: ТУ on Air (Студентски клуб към Технически университет - Варна)

Активна програма от събития и инициативи през 2026 г.

По време на събранието беше представен проектопланът за дейностите на ИКТ Клъстер - Варна през 2026 г., който предвижда интензивна и разнообразна програма от събития, обучения и инициативи. Сред ключовите акценти са ученическият стартъп хакатон TechnoStart Weekend: AI Edition през март, програмите за ученически практики и дипломни проекти в партньорство с бизнеса, както и международният Black Sea Technology Forum, планиран за октомври 2026 г. във Варна. Продължават и утвърдените формати като Пролетен бизнес форум „Среща под звездите”, семинар „Нежна сила“, конференция „Училище за успех“ и обученията „Пътешествие за лидери“, както и традиционният благотворителен бал в края на годината.

Представен бе напредъкът на Академия ТехноЛаб

В рамките на Общото събрание беше представен и напредъкът по развитието на Академия ТехноЛаб - една от стратегическите инициативи на ИКТ Клъстер - Варна, насочена към практически ориентирано обучение, работа по реални технологични казуси и изграждане на умения, търсени от бизнеса. Академията се развива като платформа за среща между ученици, преподаватели и компании, с фокус върху нови технологии, автоматизация, изкуствен интелект и приложни дигитални умения. Като допълнителни дейности се стартират индивидуални посещения и лекции в училищата, членове на Клъстера.

Фокус върху модернизацията на професионалното образование

Специално внимание беше отделено и на участието на клъстера в програмата за модернизиране на професионалното образование и обучение, която предоставя възможности за реални практики на ученици в компании, работа с наставници от бизнеса и по-тясна връзка между училищата и работодателите. Към момента вече има включени компании и ученици, което е още една стъпка към устойчиво изграждане на бъдещи кадри за ИКТ сектора в региона.

Нетуъркинг и нови партньорства в края на срещата

Общото събрание завърши с неформален нетуъркинг коктейл, който даде възможност за нови партньорства, идеи за съвместни проекти и задълбочаване на сътрудничеството между членовете на клъстера. Срещата ясно показа, че ИКТ Клъстер - Варна продължава да се утвърждава като важна платформа за взаимодействие между бизнес, образование и публичен сектор в подкрепа на иновациите и развитието на дигиталната икономика в региона.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline