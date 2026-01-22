Новини
Renault започва масово производство на военни дронове

22 Януари, 2026 17:38 486 12

С капацитет от 600 бройки на месец и технологии от автомобилостроенето, проектът Chorus обещава да залее небето с евтини и смъртоносни френски машини

Renault започва масово производство на военни дронове - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Renault прави очакван от мнозина специалисти завой , пренастройвайки мощности от заводите си в Льо Ман и Клеон за производство на военни дронове. Френският автомобилен гигант обединява сили с аерокосмическия експерт Turgis Gaillard, за да вдъхне живот на проекта „Chorus“ – фамилия от безпилотни апарати с голям обсег, които трябва да се превърнат в европейския отговор на иранските Shahed. Мащабът е внушителен: говори се за 10-годишен договор с френското министерство на отбраната на стойност около 1 милиард евро.

Защо точно Renault? Отговорът се крие в „автомобилното ДНК“. Военните имат нужда от масовост и ниска цена – територия, в която Renault е господар. Вместо скъпи самолетни компоненти, инженерите използват автомобилни материали и технологии, като например самопробивни нитове и оптимизирани двигатели с вътрешно горене от завода в Клеон. Целта е стряскаща за конкуренцията в сектора – до 600 дрона на месец, което би превърнало Франция в истинска фабрика за „дистанционно управляеми боеприпаси“.

Проектът вече има реални очертания. През септември 2025 година своя първи полет направи прототипът AAROK MALE – внушителна машина с размах на крилете от 8 метра и дължина близо 10 метра. Макар при първите тестове в кабината да имаше пилот (за по-голяма безопасност при събирането на данни), серийната версия ще бъде напълно автономна. Със скорост от 400 км/ч и възможност да оперира на 5000 метра височина, Chorus няма да бъде просто „камикадзе“, а многофункционална платформа за разузнаване и нанасяне на прецизни удари.

Опитът от конфликтите в Украйна ясно показа, че бъдещето на войната принадлежи на евтините и масови дронове, които могат да поразяват цели на стотици километри, без да струват колкото една крилата ракета. Renault влиза в тази ниша със самочувствието на производител, който знае как да оптимизира всеки болт. Това е исторически момент – за първи път от десетилетия голям европейски автомобилен концерн се ангажира толкова директно с масово производство на оръжейни системи.


  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    България прави най добрите дронове и заглушители на дронове.Вместо да ги подаряваме на Украйна да въоръжим нашата армия.

    Коментиран от #7

    17:41 22.01.2026

  • 2 И тук спънка

    0 0 Отговор
    Ако и всички изходни ресурси намерят ще, но войната е и за ресурси.

    17:42 22.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Много бря ,,,,,на месец ,руснаците правят по 1000 на ден ,половината ги хвърлят по укрите ,останалото в резерва ,представям си ако ги изстрелят всичките от резерва за един каква опелия ще се вдигне ,и орешника ще е си остане да си почива

    17:43 22.01.2026

  • 4 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Французите са известни с това ,че правят френска любов,а дронове са за големите играчи на терен

    17:43 22.01.2026

  • 5 Значи

    2 0 Отговор
    Ще гледаме и летящи ,,рендета":))

    17:44 22.01.2026

  • 6 Дориана

    2 0 Отговор
    ЕС се провали тотално. Вместо мир те ежедневно провокират и неистово желаят НАТО да влезе във война с Русия и по този начин да провокират започването на Трета световна война , която ще ги унищожи. Искат да се превъоръжават и да печелят от производството на оръжия, тогава провала и унищожението им е гарантират.

    17:44 22.01.2026

  • 7 И тук ли

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си пак ПЪРВИ бе пуфлек?
    Егати!

    17:45 22.01.2026

  • 8 Макрон

    0 0 Отговор
    Ще бъдат екологични. И тази синка на окото ми не е от баба ,а защото Реното друса като няма торсион.

    17:49 22.01.2026

  • 9 Наполеон Макронов

    0 0 Отговор
    Колко лесно ще превзема Русия.

    17:49 22.01.2026

  • 10 копираме руснаците и вече не изоставаме

    0 0 Отговор
    Първи стъпки в дроновете.И ние искаме победа като тях.

    17:52 22.01.2026

  • 11 Мурка

    0 0 Отговор
    като им знам колите-представям си дроновете

    17:52 22.01.2026

  • 12 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    С две думи, който си купи Рено подпомага убийството на хора.

    17:54 22.01.2026