Разтеглив OLED дисплей без загуба на яркост

23 Януари, 2026 11:26 537 1

До този момент индустрията се сблъскваше с разочароващ компромис: при всяко разтягане на материала яркостта на пикселите се стопяваше видимо

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мечтата за електроника, която можем да сгъваме като вестник или да разтягаме като ластик, е на крачка от реалността. Учени постигнаха дългоочакван технологичен триумф, създавайки разтеглив OLED дисплей, който не губи нито грам от сиянието си, независимо колко силно го деформирате. Този пробив обещава да сложи край на ерата на крехките екрани и да отвори вратата към дрехи, които показват пулса ни в реално време, или устройства, вградени директно в кожата.

До този момент индустрията се сблъскваше с разочароващ компромис: при всяко разтягане на материала яркостта на пикселите се стопяваше видимо. Решението обаче дойде от лабораториите на университета „Дрексел“ в САЩ и Националния университет в Сеул. Екипът, ръководен от Юрий Гогоци и Тае-У Лий, заложи на иновативен клас материали, наречени MXenes. Тези двуизмерни структури позволяват на екрана да се разпъне до внушителните 200% от оригиналния си размер, като същевременно поддържа рекордна енергийна ефективност от 17%.

Разтеглив OLED дисплей без загуба на яркост

Тайната се крие в замяната на традиционния, но изключително чуплив индиево-калаен оксид (ITO), който обикновено служи за анод в модерните дисплеи. Вместо него изследователите са разработили ултратънък филм от MXene с дебелина едва 10 нанометра. Материалът притежава проводимостта на метал, но се състои от микроскопични плоски слоеве, които се плъзгат един спрямо друг, без да се рушат. Еуфорията сред учените е оправдана – комбинацията от MXene и сребърни нанопроводници не само прави дисплея еластичен, но и повишава яркостта му близо десет пъти в сравнение с досегашните прототипи.

За да бъде картинката пълна, корейските специалисти са добавили и интелигентни слоеве в „сандвича“ на OLED структурата. Единият прецизно насочва зарядите към светлоизлъчващата зона, а вторият буквално рециклира енергията, която иначе би се разсеяла като топлина. Резултатът е екран, който буквално „диша“ и се движи заедно с повърхността, върху която е поставен, без да прави компромис с качеството на изображението.

Въпреки че потенциалът в медицината, роботиката и интелигентното облекло е огромен, инженерите все още имат няколко препятствия за преодоляване, преди да видим тези дисплеи по рафтовете в магазините. Основното предизвикателство остава издръжливостта на материалите във времето и нуждата от новаторска, гъвкава изолация, която да пази органичните компоненти от влагата и кислорода. Пътят към бъдещето обаче вече е ярко осветен.


