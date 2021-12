eBay случайно блокира „малък брой“ акаунти

eBay допусна огромен гаф след като на 3 декември от платформата са блокирали „малък брой“ акаунти по случаен начин. Още в петък потребители се оплакаха от това, че акаунтите им в платформата са с блокирани права, а от eBay вече признаха грешката си.

В официално изявление от компанията се съобщава, че на 3 декември малък брой акаунти са преустановени, без за това да има причина.

Yesterday, a small number of eBay accounts were inadvertently suspended. The issue is resolved & any users who need to take action have been notified. If you still need help, please DM your name, email & zip so we can check it out. ~Beca https://t.co/KlP3BGeZjr