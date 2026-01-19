Galaxy S26 ще се предлага в тези четири цвята

Докато чакаме следващото голямо събитие Samsung Galaxy Unpacked, което според потвърдени от индустрията източници ще се проведе на 25 февруари 2026 година в Сан Франциско, завесата около флагмана S26 Ultra продължава да се вдига. Последните „кадри от папараци“ в технологичния свят, споделени от Ice Universe, разкриват финалната цветова палитра на устройството чрез изтекли снимки.

Samsung залага на мистични и технологични имена за своята нова серия. Четирите основни цвята, които ще видим на подиума след месец, са:

Black Shadow (Черна сянка): Класическият избор за консервативните фенове.

White Shadow (Бяла сянка): Чист и модерен нюанс, който подчертава титановата (или според някои слухове – нова алуминиева) рамка.

Glacial Blue (Ледниково синьо): Свеж и студен тон, който заменя досегашните по-тъмни сини варианти.

Ultraviolet (Ултравиолетово): Флагманският цвят на 2026-а, който обещава да бъде истински магнит за погледите със своя дълбок лилав отенък.

Интригуващо е отсъствието на широко обсъждания по-рано оранжев цвят, който очевидно е бил отхвърлен в последната фаза на разработка. Самите изображения на подсказват и за друга важна промяна – липсата на думата „Titanium“ в имената на цветовете може да означава, че Samsung се завръща към специално обработен алуминий с цел по-добро охлаждане на новия чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Заедно с цветовете, стана ясно и финалното подреждане в „стартовата решетка“ на корейците. Противно на по-ранните слухове за нови попълнения, Samsung са решили да играят на сигурно и са „бракували“ проектите за S26 Pro и S26 Edge. Така серията ще се състои от познатото трио: компактния S26, балансирания S26+ и технологичния звяр S26 Ultra.