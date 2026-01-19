Новини
Galaxy S26 ще се предлага в тези четири цвята

19 Януари, 2026

Премиерата ще бъде през февруари

Докато чакаме следващото голямо събитие Samsung Galaxy Unpacked, което според потвърдени от индустрията източници ще се проведе на 25 февруари 2026 година в Сан Франциско, завесата около флагмана S26 Ultra продължава да се вдига. Последните „кадри от папараци“ в технологичния свят, споделени от Ice Universe, разкриват финалната цветова палитра на устройството чрез изтекли снимки.

Samsung залага на мистични и технологични имена за своята нова серия. Четирите основни цвята, които ще видим на подиума след месец, са:

Black Shadow (Черна сянка): Класическият избор за консервативните фенове.

White Shadow (Бяла сянка): Чист и модерен нюанс, който подчертава титановата (или според някои слухове – нова алуминиева) рамка.

Glacial Blue (Ледниково синьо): Свеж и студен тон, който заменя досегашните по-тъмни сини варианти.

Ultraviolet (Ултравиолетово): Флагманският цвят на 2026-а, който обещава да бъде истински магнит за погледите със своя дълбок лилав отенък.

Интригуващо е отсъствието на широко обсъждания по-рано оранжев цвят, който очевидно е бил отхвърлен в последната фаза на разработка. Самите изображения на подсказват и за друга важна промяна – липсата на думата „Titanium“ в имената на цветовете може да означава, че Samsung се завръща към специално обработен алуминий с цел по-добро охлаждане на новия чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Заедно с цветовете, стана ясно и финалното подреждане в „стартовата решетка“ на корейците. Противно на по-ранните слухове за нови попълнения, Samsung са решили да играят на сигурно и са „бракували“ проектите за S26 Pro и S26 Edge. Така серията ще се състои от познатото трио: компактния S26, балансирания S26+ и технологичния звяр S26 Ultra.


