Израел предлага да сподели опита си с изтребителите F-35 с Гърция

Израел е готов да сподели с Гърция оперативния си опит от използването на американските изтребители Ф-35 (F-35), като част от усилията за задълбочаване на стратегическото сътрудничество между двете страни на фона на нарастващата нестабилност в Близкия изток, заяви говорителят на Израелските въоръжени сили подполковник Надав Шошани в интервю за в. „Катимерини“, предаде БТА.
„Израел има най-големия опит в целия регион, що се отнася до Ф-35. Ще направим всичко възможно да споделим нашите знания с гърците“, заяви в интервюто Шошани, като отбеляза, че Атина е проявила интерес към израелските тактики за използване на самолета, особено при потискането на противниковата противовъздушна отбрана и поразяването на критични и чувствителни към времето цели.
Спрямо споразуменията, които Атина и Вашингтон сключиха през 2024 г., се очаква първите от общо 20 изтребителя Ф-35 да пристигнат в Гърция в началото на 2030 г. Гръцки пилоти вече са натрупали опит на подобни машини, благодарение на съвместните си тренировки с израелските им колеги.
Новината идва в момент, в който Гърция, Кипър и Израел се стремят да засилят отбранителните си връзки на фона на напрежението в Близкия изток, свързано със ситуацията в Иран, конкуренцията между Турция и Израел в Сирия и възобновената дейност на „Хизбула“ в Ливан, отбелязва „Катимерини“.
В средата на декември м.г. израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна в Йерусалим с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис и обяви, че страната му се е съгласила да засили сътрудничеството си в сферата на сигурността с Атина и Никозия.
1 иван костов
23:53 19.01.2026
2 Лаокоон
Коментиран от #10
23:59 19.01.2026
3 Дедо
00:02 20.01.2026
4 Хеми значи бензин
00:07 20.01.2026
5 А ние - с Блок70
Коментиран от #6
00:11 20.01.2026
6 барабар петко с мъжете
До коментар #5 от "А ние - с Блок70":блок 70, вход Б, етаж 4 - не работи, за основен ремонт
00:31 20.01.2026
7 Израел
00:39 20.01.2026
8 Сатана Z
При каращисване на Еврей с Византиец какво се получава?
Коментиран от #9
00:50 20.01.2026
9 получава се
До коментар #8 от "Сатана Z":същото като при каращисване на ceмит и aгуптa
00:54 20.01.2026
10 Историческа истина
До коментар #2 от "Лаокоон":Дан - евреин - е родоначалник на коляното на данайците.
Данайците са майсторите на измамата с Троянския кон при превземането на древния тракийски (български) град Троя.
01:15 20.01.2026