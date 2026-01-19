Новини
Израел предлага да сподели опита си с изтребителите F-35 с Гърция

19 Януари, 2026

Новината идва в момент, в който Гърция, Кипър и Израел се стремят да засилят отбранителните си връзки на фона на напрежението в Близкия изток

Израел предлага да сподели опита си с изтребителите F-35 с Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Израел е готов да сподели с Гърция оперативния си опит от използването на американските изтребители Ф-35 (F-35), като част от усилията за задълбочаване на стратегическото сътрудничество между двете страни на фона на нарастващата нестабилност в Близкия изток, заяви говорителят на Израелските въоръжени сили подполковник Надав Шошани в интервю за в. „Катимерини“, предаде БТА.

„Израел има най-големия опит в целия регион, що се отнася до Ф-35. Ще направим всичко възможно да споделим нашите знания с гърците“, заяви в интервюто Шошани, като отбеляза, че Атина е проявила интерес към израелските тактики за използване на самолета, особено при потискането на противниковата противовъздушна отбрана и поразяването на критични и чувствителни към времето цели.

Спрямо споразуменията, които Атина и Вашингтон сключиха през 2024 г., се очаква първите от общо 20 изтребителя Ф-35 да пристигнат в Гърция в началото на 2030 г. Гръцки пилоти вече са натрупали опит на подобни машини, благодарение на съвместните си тренировки с израелските им колеги.

Новината идва в момент, в който Гърция, Кипър и Израел се стремят да засилят отбранителните си връзки на фона на напрежението в Близкия изток, свързано със ситуацията в Иран, конкуренцията между Турция и Израел в Сирия и възобновената дейност на „Хизбула“ в Ливан, отбелязва „Катимерини“.

В средата на декември м.г. израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна в Йерусалим с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис и обяви, че страната му се е съгласила да засили сътрудничеството си в сферата на сигурността с Атина и Никозия.


Гърция
