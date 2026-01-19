Важните новини във ФАКТИ на 19.01.2026 г.

Румен Радев хвърли оставка: Днес за последен път се обръщам към вас като президент
Днес за последен път се обръщам към вас като президент. Бих желал на първо място да поискам прошка - времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Това заяви президентът Румен Радев в обръщение към нацията.
Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика за над €780 млрд.
Андрей Новаков е сред тримата докладчици на Европейския парламент по новия регламент за Европейския фонд за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, селски райони, рибарство и морска политика, просперитет и сигурност за периода 2028–2034 г.
Илияна Йотова - първата жена президент на България
С оставката на Румен Радев, политическата сцена в България навлиза в непознати води, а в центъра на събитията застава една от най-подготвените фигури в държавата – Илияна Йотова. Тя не е просто „вице“, което стои в сянка, а политик с над 30-годишен стаж, преминал през школата на журналистиката, партийната йерархия и европейската дипломация, пише vesti.bg.
Политолог: Радев няма време да регистрира партия
Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори. Това прогнозира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA".
Бургас е в грипна епидемия, учениците са онлайн от 22 до 30 януари
От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия, това реши Областният противоепидемичен щаб.
Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа, се въвеждат различни мерки:
- учениците преминават в онлайн обучение
- детските ясли и градини ще работят, но при силен филтър, като се очаква още днес да бъде пусната заповед за това как ще функционират
- в лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции
Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.
1 Румен
23:38 19.01.2026
2 Божеее
23:39 19.01.2026
3 В България в момента.
Коментиран от #5, #8
23:39 19.01.2026
4 хахаха
23:41 19.01.2026
5 всичко стана
До коментар #3 от "В България в момента.":по две без причина и няма проблеми кервана си върви
23:41 19.01.2026
6 царя
23:41 19.01.2026
7 хахаха
23:43 19.01.2026
8 даДА
До коментар #3 от "В България в момента.":Държавните служители които трябва да следят за цените в момента имат най много работа,да прибират рушвети
23:43 19.01.2026
9 9 ГОДИНИ ПОГРЕБАЛНИ РЕЧИ?
23:44 19.01.2026
10 Радев
Коментиран от #16
23:45 19.01.2026
11 Чува се силно квичене откъм свинарника
Коментиран от #12
23:45 19.01.2026
12 чорапа
До коментар #11 от "Чува се силно квичене откъм свинарника":е агент на кгб
Коментиран от #18
23:47 19.01.2026
13 КАК САМО ГО НАГЛАСИХА ОТ МАСКВА
23:48 19.01.2026
14 Интересни завои с 300
23:49 19.01.2026
15 ВОЕНЕН И ПОЛИТИКА?
23:56 19.01.2026
16 кикимор
До коментар #10 от "Радев":Аман от възродители,.... толкова сте много че ако излезете на магистралата за два дни ще върнем заемите на България
Коментиран от #17
23:57 19.01.2026
17 рундьо
До коментар #16 от "кикимор":ще ви изкъртя!!!
00:10 20.01.2026
18 джей зи
До коментар #12 от "чорапа":знаем ве той и доналд тръмп е агент на кгб щото всички които не са били агенти на дс като татко петко са агенти на кгб
00:33 20.01.2026
19 150 години от 1876-та
00:39 20.01.2026
20 адвокат
00:52 20.01.2026