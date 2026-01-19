Важните новини във ФАКТИ на 19.01.2026 г.

Румен Радев хвърли оставка: Днес за последен път се обръщам към вас като президент

Днес за последен път се обръщам към вас като президент. Бих желал на първо място да поискам прошка - времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Това заяви президентът Румен Радев в обръщение към нацията.

Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика за над €780 млрд.

Андрей Новаков е сред тримата докладчици на Европейския парламент по новия регламент за Европейския фонд за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, селски райони, рибарство и морска политика, просперитет и сигурност за периода 2028–2034 г.

Илияна Йотова - първата жена президент на България

С оставката на Румен Радев, политическата сцена в България навлиза в непознати води, а в центъра на събитията застава една от най-подготвените фигури в държавата – Илияна Йотова. Тя не е просто „вице“, което стои в сянка, а политик с над 30-годишен стаж, преминал през школата на журналистиката, партийната йерархия и европейската дипломация, пише vesti.bg.

Политолог: Радев няма време да регистрира партия

Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори. Това прогнозира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA".

Бургас е в грипна епидемия, учениците са онлайн от 22 до 30 януари

От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия, това реши Областният противоепидемичен щаб.



Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа, се въвеждат различни мерки:



- учениците преминават в онлайн обучение



- детските ясли и градини ще работят, но при силен филтър, като се очаква още днес да бъде пусната заповед за това как ще функционират



- в лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции



Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.