Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо спечели съдебната битка с Ювентус

Кристиано Роналдо спечели съдебната битка с Ювентус

19 Януари, 2026 23:08 551 0

  • кристиано роналдо-
  • ювентус-
  • съдебно дело-
  • неплатени заплати-
  • футболни новини-
  • торино-
  • финансови скандали-
  • серия а-
  • ал насър-
  • спортни новини

Италианският гранд е задължен да изплати на португалската мегазвезда сумата от 9,7 милиона евро

Кристиано Роналдо спечели съдебната битка с Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо излезе победител в съдебния спор срещу бившия си клуб Ювентус, след като съдът в Торино окончателно отхвърли жалбата на „бианконерите“. Италианският гранд е задължен да изплати на португалската мегазвезда сумата от 9,7 милиона евро, съобщава авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“.

Всичко започна през 2020 година, когато пандемията от COVID-19 разтърси футболната индустрия. Ювентус и Роналдо постигнаха споразумение за отлагане на част от възнаграждението му – общо 19,6 милиона евро. Впоследствие бе договорено и изплащане на бонуси до края на юли 2021 г., но тези средства така и не постъпиха по сметката на нападателя. След това той реши да потърси правата си по съдебен път.

Сагата се разрази на фона на сериозни сътресения в управлението на „Старата госпожа“. В края на ноември 2022 г. почти целият борд на директорите, включително президентът Андреа Аниели и вицепрезидентът Павел Недвед, подадоха оставки. Само дни по-късно прокуратурата в Торино стартира разследване срещу ръководството за финансови злоупотреби, манипулиране на счетоводни отчети и изкуствено завишаване на стойността на трансфери. Обвиненията включваха разпространение на невярна информация за финансовото състояние на клуба, подаване на фалшиви декларации и възпрепятстване на одиторски проверки – действия, които хвърлиха сянка върху реномето на един от най-успешните италиански клубове.

Кристиано Роналдо, който в момента блести с екипа на Ал Насър, остави ярка следа в Ювентус между 2018 и 2021 година. За този период той изигра 134 мача, реализира впечатляващите 101 гола и асистира за още 28 попадения. Под негово ръководство „бианконерите“ завоюваха две титли от Серия А, две Суперкупи на Италия и една Купа на страната.

Сега, след дълга съдебна сага, правосъдието отсъди в полза на португалския голмайстор. Решението на съда в Торино е окончателно и Ювентус ще трябва да изплати дължимата сума на Роналдо. Така португалецът не само затвърди статута си на един от най-успешните футболисти в историята, но и показа, че знае как да отстоява правата си и извън терена.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ