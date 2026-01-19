Кристиано Роналдо спечели съдебната битка с Ювентус

Кристиано Роналдо излезе победител в съдебния спор срещу бившия си клуб Ювентус, след като съдът в Торино окончателно отхвърли жалбата на „бианконерите“. Италианският гранд е задължен да изплати на португалската мегазвезда сумата от 9,7 милиона евро, съобщава авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“.

Всичко започна през 2020 година, когато пандемията от COVID-19 разтърси футболната индустрия. Ювентус и Роналдо постигнаха споразумение за отлагане на част от възнаграждението му – общо 19,6 милиона евро. Впоследствие бе договорено и изплащане на бонуси до края на юли 2021 г., но тези средства така и не постъпиха по сметката на нападателя. След това той реши да потърси правата си по съдебен път.

Сагата се разрази на фона на сериозни сътресения в управлението на „Старата госпожа“. В края на ноември 2022 г. почти целият борд на директорите, включително президентът Андреа Аниели и вицепрезидентът Павел Недвед, подадоха оставки. Само дни по-късно прокуратурата в Торино стартира разследване срещу ръководството за финансови злоупотреби, манипулиране на счетоводни отчети и изкуствено завишаване на стойността на трансфери. Обвиненията включваха разпространение на невярна информация за финансовото състояние на клуба, подаване на фалшиви декларации и възпрепятстване на одиторски проверки – действия, които хвърлиха сянка върху реномето на един от най-успешните италиански клубове.

Кристиано Роналдо, който в момента блести с екипа на Ал Насър, остави ярка следа в Ювентус между 2018 и 2021 година. За този период той изигра 134 мача, реализира впечатляващите 101 гола и асистира за още 28 попадения. Под негово ръководство „бианконерите“ завоюваха две титли от Серия А, две Суперкупи на Италия и една Купа на страната.

Сега, след дълга съдебна сага, правосъдието отсъди в полза на португалския голмайстор. Решението на съда в Торино е окончателно и Ювентус ще трябва да изплати дължимата сума на Роналдо. Така португалецът не само затвърди статута си на един от най-успешните футболисти в историята, но и показа, че знае как да отстоява правата си и извън терена.