Появиха се нови подробности за сгъваемия iPhone

16 Януари, 2026 16:23 554 3

Очаква се Fold модификацията да се появи към края на тази година

Появиха се нови подробности за сгъваемия iPhone - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple се подготвя за историческа премиера през септември 2026 година, когато технологичният гигант планира да представи не само серията iPhone 18 Pro, но и първия си сгъваем смартфон, става ясно от последния доклад на анализатора Джеф Пу от GF Securities. Според данните, Apple ще заложи на радикална промяна в продуктовата си стратегия, като раздели годината – премиум моделите и сгъваемото устройство ще дебютират през есента, докато стандартните версии на iPhone 18 ще бъдат отложени за пролетта на 2027 година.

Дългоочакваният iPhone Fold ще разполага със 7,8-инчов вътрешен OLED дисплей, който в разгънато състояние наподобява iPad mini, и 5,3-инчов външен екран за бързи задачи. Голямата изненада е завръщането на Touch ID, който вероятно ще бъде интегриран в страничния бутон за захранване, вместо Face ID. Устройството ще бъде задвижвано от новия A20 Pro чипсет, произведен по авангардната 2nm технология на TSMC, и ще включва 12GB RAM, за да поддържа разширените AI функции на Apple Intelligence. Корпусът ще бъде комбинация от титан и алуминий, осигурявайки здравина при дебелина от едва 4,5 мм в разгънато състояние.

Серията iPhone 18 Pro също обещава сериозен хардуерен скок. Двата модела (6,3" и 6,9") ще преминат към тройна 48MP камера, като основният сензор ще получи система с променлива бленда за професионален контрол над дълбочината. Предната камера ще бъде надградена до 18MP (а според някои източници дори до 24MP), а новият собствен C2 модем на Apple ще осигури по-бърза 5G свързаност и по-добра енергийна ефективност. Очаква се Dynamic Island да бъде значително смален, приближавайки дизайна към напълно изчистен преден панел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Глст

    1 1 Отговор
    И цена от колко….

    16:27 16.01.2026

  • 2 Азис -

    2 0 Отговор
    Аз ще чакам навиваемия дето е с оребрение

    16:33 16.01.2026

  • 3 Подробностите

    1 0 Отговор
    Сгъва се, но еднократно.

    16:46 16.01.2026