Разкриха най-голямата промяна в Galaxy S26 Ultra

Samsung се готви да предефинира концепцията за лична неприкосновеност в дигиталната ера с предстоящия Galaxy S26 Ultra. Според последните технологични информации, флагманът ще дебютира с революционен Privacy Display, базиран на технологията Flex Magic Pixel. Този „интелигентен“ екран обещава да сложи край на любопитните погледи в градския транспорт или по време на важни бизнес срещи, без да разваля преживяването за самия собственик.

Голямата иновация тук е софтуерната интеграция с Galaxy AI. Системата не просто ограничава ъгъла на видимост, но може автоматично да активира защитата, когато предната камера засече, че някой друг гледа в екрана ви. Потребителите ще имат възможност да задават и специфични „чувствителни“ приложения, като банкиране или криптирани чатове, при чието отваряне дисплеят моментално се „заключва“ за странични наблюдатели. За разлика от досегашните защитни фолиа, които затъмняваха екрана и разваляха цветовете, новият OLED панел на Samsung запазва своята 100% точност на цветовете и детайлност, когато се гледа фронтално.

Официалната премиера на серията се очаква на събитието Galaxy Unpacked на 25 февруари 2026 година в Сан Франциско. С новия виолетов цвят „Ultraviolet“ и фокуса върху фундаменталните подобрения, Samsung дава ясна заявка, че 2026-а ще бъде годината, в която Ultra моделът се отделя напълно от останалата част от гамата по отношение на иновациите.