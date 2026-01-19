Новини
Предлагат премахване на номера на двигателя от талона

Предлагат премахване на номера на двигателя от талона

19 Януари, 2026 10:43 5 280 27

С него ще отпадне и вписването на цвета на колата

Българските шофьори са напът да се сбогуват с една от най-досадните административни процедури в КАТ, благодарение на нов законопроект, внесен в Народното събрание на 15 януари 2026 година. Депутатите от ПП-ДБ Йордан Иванов и Стела Николова предложиха промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждат отпадането на номера на двигателя и цвета на автомобила от свидетелството за регистрация (големия талон). Целта на реформата е да се намали бюрокрацията и да се спестят време и излишни разходи на гражданите при смяна на мотор или пребоядисване на колата.

Според вносителите на предложението, настоящият режим е морално остарял и не носи допълнителна сигурност. В модерното автомобилостроене двигателят се разглежда като резервна част, която често се подменя поради повреда или за оптимизация. Депутатите подчертават, че основният идентификатор на всяко превозно средство е неговият VIN номер (номер на рамата), докато цветът и двигателят са променливи величини. В много случаи номерът на агрегата е корозирал или напълно нечетлив, което води до излишни усложнения и дори откази за регистрация в пунктовете на КАТ.

Ако промените бъдат приети, България ще се присъедини към редица европейски държави, които вече са премахнали тези данни от своите документи. Това означава, че при смяна на двигателя със същия тип или при пълна промяна на визията на автомобила, собствениците вече няма да са длъжни да минават през каналите на Пътна полиция за нов талон.


  • 1 Някой

    46 4 Отговор
    Бре, нещо да измислят тия

    10:52 19.01.2026

  • 2 Брейййй

    51 1 Отговор
    А кога ще можем да си купуваме номерата от пощата.
    До колкото знам това е европейска практика а не работа на МВР

    10:54 19.01.2026

  • 3 имаше хубаво

    24 0 Отговор
    предложение едно време: както има сертифицирани пунктове за ГТП, да има такива в които да се провери колата(нов внос), праща се документацията до кат, и ти само отиваш за рег. номер и талон.До 2050 дано стане. Ех, мечти...

    10:57 19.01.2026

  • 4 Георги

    23 12 Отговор
    и ако сложиш по-мощен двигател, как ще знаят да ти вдигнат данъка и го?

    Коментиран от #23

    10:58 19.01.2026

  • 5 кой му дреме

    14 4 Отговор
    да може мевере да ги краде от народа и препродава във виетнам по лесно ?

    10:58 19.01.2026

  • 6 И Аз предлагам на

    18 17 Отговор
    ППДБ да внесат законопроект да отпаднат снимките и другите отличителни знаци от личната карта! Това ще е едно наистина революционно демократично решение! Сегашните са тотално остарели!

    Коментиран от #12

    11:01 19.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    16 23 Отговор
    30 години ще станат зад волана аз двигател не съм сменял нито пък имам сред близките си човек, който е сменял - колко па често се прави смяната, че да се налага промяна?

    Ако на модерен автомобил му изгърми мотора така или иначе колата е тотал - смяната струва повече от колата на старо. До това ли опряхме, последно, за да решим проблемите на пътя?

    Коментиран от #20

    11:01 19.01.2026

  • 8 Орел

    12 15 Отговор
    Всичката Мара втасала!
    Да вземат да премахнат и регистрацията, че да се оправи държавата!

    11:03 19.01.2026

  • 9 фен на сидеров

    21 1 Отговор
    а, нотариалната заверка при покупко-продажба , кога !!???

    Коментиран от #14

    11:05 19.01.2026

  • 10 Георги

    12 3 Отговор
    "В модерното автомобилостроене двигателят се разглежда като резервна част... ", а едно време колите пратиха по милион километра и отгоре без смяна на двигател. Волво май държаха рекорда 5,000,000км с 2 смени на двигателя.

    11:06 19.01.2026

  • 11 Одобрявам

    12 2 Отговор
    В Германия е така.

    11:07 19.01.2026

  • 12 Георги

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "И Аз предлагам на":

    може просто да се гласува на доверие, без лична карта, като в най-голямата демокрация - САЩ.

    11:07 19.01.2026

  • 13 Полицай

    10 0 Отговор
    Е как тогава ще глобявам нарушителите като боята избледнее? Не, така не става!

    11:09 19.01.2026

  • 14 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "фен на сидеров":

    а кой ще проверява запори и ще гарантира покупката? Изобщо кой би дал 10-20-30 хиляди на честна дума.

    11:09 19.01.2026

  • 15 Иронично

    13 0 Отговор
    Ами рушветчетата в КАТ за нечетлив номер? Тука боята нещо не отговаря? Недейте така, и те семейства хранят.

    11:12 19.01.2026

  • 16 Ушеви

    14 0 Отговор
    Милиционерите не харесват това.

    11:13 19.01.2026

  • 17 Естествен подбор

    7 5 Отговор
    Радост за автоджамбазите...

    11:17 19.01.2026

  • 18 Естествен подбор

    5 1 Отговор
    Цялата територия е пропита от схеми заради НЕРАБОТЕЩАТА и никога няма да иска да работи за хората,дори напротив ще започне да се цупи и прави спънки за да ни е гадно....типично за гробарската шайка.

    11:20 19.01.2026

  • 19 Асен

    1 2 Отговор
    Как ще ни стигнат Китайците???

    11:20 19.01.2026

  • 20 Не си разбрал

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Не е нужно да се вписва номера на матора, след като има номер на рамата. За смяна цвят на колата е нужно пак в КАТ и нова регистрация. Защо да чакаме и плащаме за нещо което е без значение? Искаш друг цвят, боядисваш. Искаш фолие отгоре, лепиш. Така е в нормалните държави. Нали вече сме в Клуба на богатите?

    11:22 19.01.2026

  • 21 Стар Вълк

    7 2 Отговор
    Навремето се наложи да сменя двигател, имах друг такъв работещ и за един предиобед беше сменен. За да се впише в талона обаче беше нужна комисия и доказателство че не е краден. Как да стане като е от стара кола без нотариус, фактура и т.н.? Ядеш дървото. Набихме нови номера, кинти за рушвет и готово. Лесния път е най-правилния. За да се избегнат подобни главоболия и грешни пари, не е нужно двигателя да се вписва в талона. Нали има номер на рамата? Достатъчно е.

    11:34 19.01.2026

  • 22 Анонимен

    5 2 Отговор
    Въведете ГТП нандве години, без нотариална заверка при покупко продажба на МПС. Тази идиотия с номер на ДВГ изобщо не трябва да се коментира. Измислена е от някой милиционер през 45та година и до ден днешен скубят пари на портала на КАТ, за да ти изчистят номера и да минеш на канала.

    11:35 19.01.2026

  • 23 Няма начин!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    При по новите автомобили няма как да стане смяна на двигател с по мощен! Трябва да се смени цялата електроника на автомобила,и няма сервиз който да желае да се занимава!Замяна само със същия модел,и пак ще иска обучаване!

    11:44 19.01.2026

  • 24 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор
    Тея "мозъци" пак не са разбрали как се прави... № на двигател е нужен САМО за да се знае как е излязла колата от завода и съответно за определяне на данъци, ГО и т.н... Сменяш мотора със същият тип- само документ, от къде си го купил и ти издават новия талон...
    Сменяш обаче с по-мощен мотор: отиваш на проверка дали всичко нужно е сменено- обичайно големият мотор е с по-големи спирачки... И други разлики може да има...
    Какъв цвят е колата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписва в документите на всякъде по света... И това е заради полицията- едно е да търсиш "Син Форд Фокус", а съвсем друго е да търсиш просто Форд Фокус...

    11:46 19.01.2026

  • 25 Бимбо

    2 0 Отговор
    При внос на камион за снегопочистване от Англия през 2014 г. в КАТ установиха, че номера е корозирал и задържаха машината която струваше 25000 евро на наказателен паркинг 8 месеца докато накрая съдът не им отмени решението.
    За пропуснатите ползи, една студена вода.

    11:52 19.01.2026

  • 26 Ауто Билд

    0 0 Отговор
    Нормално е да отпадне номера на двигателя , електричките нямат двигател , а законодателството е за всички МПС без значение задвижването .

    12:01 19.01.2026

  • 27 Крайно

    0 0 Отговор
    време е да го премахнат!

    12:01 19.01.2026