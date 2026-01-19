Предлагат премахване на номера на двигателя от талона

Българските шофьори са напът да се сбогуват с една от най-досадните административни процедури в КАТ, благодарение на нов законопроект, внесен в Народното събрание на 15 януари 2026 година. Депутатите от ПП-ДБ Йордан Иванов и Стела Николова предложиха промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждат отпадането на номера на двигателя и цвета на автомобила от свидетелството за регистрация (големия талон). Целта на реформата е да се намали бюрокрацията и да се спестят време и излишни разходи на гражданите при смяна на мотор или пребоядисване на колата.
Според вносителите на предложението, настоящият режим е морално остарял и не носи допълнителна сигурност. В модерното автомобилостроене двигателят се разглежда като резервна част, която често се подменя поради повреда или за оптимизация. Депутатите подчертават, че основният идентификатор на всяко превозно средство е неговият VIN номер (номер на рамата), докато цветът и двигателят са променливи величини. В много случаи номерът на агрегата е корозирал или напълно нечетлив, което води до излишни усложнения и дори откази за регистрация в пунктовете на КАТ.
Ако промените бъдат приети, България ще се присъедини към редица европейски държави, които вече са премахнали тези данни от своите документи. Това означава, че при смяна на двигателя със същия тип или при пълна промяна на визията на автомобила, собствениците вече няма да са длъжни да минават през каналите на Пътна полиция за нов талон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
10:52 19.01.2026
2 Брейййй
До колкото знам това е европейска практика а не работа на МВР
10:54 19.01.2026
3 имаше хубаво
10:57 19.01.2026
4 Георги
Коментиран от #23
10:58 19.01.2026
5 кой му дреме
10:58 19.01.2026
6 И Аз предлагам на
Коментиран от #12
11:01 19.01.2026
7 ДрайвингПлежър
Ако на модерен автомобил му изгърми мотора така или иначе колата е тотал - смяната струва повече от колата на старо. До това ли опряхме, последно, за да решим проблемите на пътя?
Коментиран от #20
11:01 19.01.2026
8 Орел
Да вземат да премахнат и регистрацията, че да се оправи държавата!
11:03 19.01.2026
9 фен на сидеров
Коментиран от #14
11:05 19.01.2026
10 Георги
11:06 19.01.2026
11 Одобрявам
11:07 19.01.2026
12 Георги
До коментар #6 от "И Аз предлагам на":може просто да се гласува на доверие, без лична карта, като в най-голямата демокрация - САЩ.
11:07 19.01.2026
13 Полицай
11:09 19.01.2026
14 Георги
До коментар #9 от "фен на сидеров":а кой ще проверява запори и ще гарантира покупката? Изобщо кой би дал 10-20-30 хиляди на честна дума.
11:09 19.01.2026
15 Иронично
11:12 19.01.2026
16 Ушеви
11:13 19.01.2026
17 Естествен подбор
11:17 19.01.2026
18 Естествен подбор
11:20 19.01.2026
19 Асен
11:20 19.01.2026
20 Не си разбрал
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Не е нужно да се вписва номера на матора, след като има номер на рамата. За смяна цвят на колата е нужно пак в КАТ и нова регистрация. Защо да чакаме и плащаме за нещо което е без значение? Искаш друг цвят, боядисваш. Искаш фолие отгоре, лепиш. Така е в нормалните държави. Нали вече сме в Клуба на богатите?
11:22 19.01.2026
21 Стар Вълк
11:34 19.01.2026
22 Анонимен
11:35 19.01.2026
23 Няма начин!
До коментар #4 от "Георги":При по новите автомобили няма как да стане смяна на двигател с по мощен! Трябва да се смени цялата електроника на автомобила,и няма сервиз който да желае да се занимава!Замяна само със същия модел,и пак ще иска обучаване!
11:44 19.01.2026
24 ои8уйхътгрф
Сменяш обаче с по-мощен мотор: отиваш на проверка дали всичко нужно е сменено- обичайно големият мотор е с по-големи спирачки... И други разлики може да има...
Какъв цвят е колата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписва в документите на всякъде по света... И това е заради полицията- едно е да търсиш "Син Форд Фокус", а съвсем друго е да търсиш просто Форд Фокус...
11:46 19.01.2026
25 Бимбо
За пропуснатите ползи, една студена вода.
11:52 19.01.2026
26 Ауто Билд
12:01 19.01.2026
27 Крайно
12:01 19.01.2026