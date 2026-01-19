Предлагат премахване на номера на двигателя от талона

Българските шофьори са напът да се сбогуват с една от най-досадните административни процедури в КАТ, благодарение на нов законопроект, внесен в Народното събрание на 15 януари 2026 година. Депутатите от ПП-ДБ Йордан Иванов и Стела Николова предложиха промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждат отпадането на номера на двигателя и цвета на автомобила от свидетелството за регистрация (големия талон). Целта на реформата е да се намали бюрокрацията и да се спестят време и излишни разходи на гражданите при смяна на мотор или пребоядисване на колата.

Според вносителите на предложението, настоящият режим е морално остарял и не носи допълнителна сигурност. В модерното автомобилостроене двигателят се разглежда като резервна част, която често се подменя поради повреда или за оптимизация. Депутатите подчертават, че основният идентификатор на всяко превозно средство е неговият VIN номер (номер на рамата), докато цветът и двигателят са променливи величини. В много случаи номерът на агрегата е корозирал или напълно нечетлив, което води до излишни усложнения и дори откази за регистрация в пунктовете на КАТ.

Ако промените бъдат приети, България ще се присъедини към редица европейски държави, които вече са премахнали тези данни от своите документи. Това означава, че при смяна на двигателя със същия тип или при пълна промяна на визията на автомобила, собствениците вече няма да са длъжни да минават през каналите на Пътна полиция за нов талон.