Русия удари Харков с планиращи бомби

Най-малко една жена бе убита днес следобед при руска атака с планиращи бомби срещу източния украински град Харков, съобщи в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Синегубов добави, че още 11 души са били ранени при нападението, по време на което три планиращи бомби са поразили къщи в жилищен квартал.
При подобни атаки руските военни самолети остават във въздушното пространство на Русия, докато планиращите бомби поразяват цели на десетки километри разстояние.
Харков е разположен на около едва 30 км от руската граница и постоянно става обект на въздушни атаки след пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Двадесет и три училища в Одеса преминаха към дистанционно обучение заради студовете, съобщи по-рано днес председателят на градската военна администрация
"Двадесет и три училища в Одеса преминаха към дистанционно обучение днес заради студовете. Решението е взето от ръководителите на среднообразователните учебни заведения", съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.
Ако е невъзможно да се осигури необходимият температурен режим в училището – прехвърляме децата в смесен или дистанционен формат на обучение, каза Сергей Лисак.
Двадесет и осем градски училища работят в смесен присъствено-дистанционен режим, а 69 - в обичаен, се посочва в неговото съобщение.
"Началото на работната седмица започна със съвещание при изпълняващия длъжността кмет на града Игор Ковал. Районните администрации докладваха за отстраняването на последиците от нощната атака с дронове", каза още Сергей Лисак.
Студовете продължават, всички котелни работят в щатен режим, но за населението в града са в сила ограничения в топлоснабдителната мрежа, информира председателят на военната градска администрация.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
1 факт
23:19 19.01.2026
2 Удрииии и Банкя
23:22 19.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пийпинг ТОМ
Толкова ли са точни в стрелбата , че има минимални човешки жертви ?
Какво е обяснението ?
Коментиран от #9, #11
23:23 19.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Моряка
23:28 19.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хеми значи бензин
До коментар #4 от "Пийпинг ТОМ":Руските ракети се насочват инерционно разбирай чрез жироскоп което е супер не точно.
23:29 19.01.2026
10 Механик
Ами то на това "И" бая бомби му трябват, че да бъде изтрито.
Много още ще студувате, бандеровци. Не оценихте каква държава ви подариха руснаците.
Бяхте неблагодарни, и все пак руснаците ви търпяха. Но вие станахте врагове.
Е, това руските няма да ви го простят.
23:30 19.01.2026
11 Моряка
До коментар #4 от "Пийпинг ТОМ":Ами обяснението е че стрелят само по промишлени и енергийни обекти.През ноща,когато няма работници.Нямам друго обяснение.При американците в Ирак под огненият килим горяща хиляди цивилни.Ама нашите СМИ мълчаха като дупет@.
Коментиран от #14
23:33 19.01.2026
12 По паспорти българи там няма
23:34 19.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хеми значи бензин
До коментар #11 от "Моряка":Не прпсто нямат гпс корекция поради недостатъчен брой глонасс спутници. Гпс дава всяка секунда около милион корекции в траекторията на полета и води до отклонение от максимум метър. Инерционното ти дава отклонение от около 50-100метра.
23:36 19.01.2026
15 И как учат
23:36 19.01.2026
16 Дед Мороз
23:39 19.01.2026
17 СТИГА ВЕЧЕГЛУПОСТИ
УКРО ГРАЖДАНИ
23:41 19.01.2026
18 ХА ХА
23:42 19.01.2026