Русия удари Харков с планиращи бомби
  Тема: Украйна

Русия удари Харков с планиращи бомби

19 Януари, 2026 23:18 805 18

Харков е разположен на едва 30 км от руската граница и постоянно става обект на въздушни атаки

Русия удари Харков с планиращи бомби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко една жена бе убита днес следобед при руска атака с планиращи бомби срещу източния украински град Харков, съобщи в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Синегубов добави, че още 11 души са били ранени при нападението, по време на което три планиращи бомби са поразили къщи в жилищен квартал.

При подобни атаки руските военни самолети остават във въздушното пространство на Русия, докато планиращите бомби поразяват цели на десетки километри разстояние.

Харков е разположен на около едва 30 км от руската граница и постоянно става обект на въздушни атаки след пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Двадесет и три училища в Одеса преминаха към дистанционно обучение заради студовете, съобщи по-рано днес председателят на градската военна администрация

"Двадесет и три училища в Одеса преминаха към дистанционно обучение днес заради студовете. Решението е взето от ръководителите на среднообразователните учебни заведения", съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

Ако е невъзможно да се осигури необходимият температурен режим в училището – прехвърляме децата в смесен или дистанционен формат на обучение, каза Сергей Лисак.

Двадесет и осем градски училища работят в смесен присъствено-дистанционен режим, а 69 - в обичаен, се посочва в неговото съобщение.

"Началото на работната седмица започна със съвещание при изпълняващия длъжността кмет на града Игор Ковал. Районните администрации докладваха за отстраняването на последиците от нощната атака с дронове", каза още Сергей Лисак.

Студовете продължават, всички котелни работят в щатен режим, но за населението в града са в сила ограничения в топлоснабдителната мрежа, информира председателят на военната градска администрация.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    6 1 Отговор
    Руснаците измивлиха планиращите бомби още 39-та година .

    23:19 19.01.2026

  • 2 Удрииии и Банкя

    16 0 Отговор
    И Банкя удрииии

    23:22 19.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пийпинг ТОМ

    19 0 Отговор
    Не разбирам как руснаците правят мащабни нападения с ракети , бомби , дронове и в резултат само 1 убит и 5 ранени ?
    Толкова ли са точни в стрелбата , че има минимални човешки жертви ?
    Какво е обяснението ?

    Коментиран от #9, #11

    23:23 19.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Моряка

    13 0 Отговор
    Н@.с.р@хте се да пишете всеки ден колко са българите в Одеса и в Одеска област.Не ви ли е срам?Що не пишете колко са шляещите се украинци в курортите Св.Константин и Елена и Слънчев бряг.Ама да го пишете всеки ден.

    23:28 19.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пийпинг ТОМ":

    Руските ракети се насочват инерционно разбирай чрез жироскоп което е супер не точно.

    23:29 19.01.2026

  • 10 Механик

    13 0 Отговор
    Къде бе? В Харкив ли?
    Ами то на това "И" бая бомби му трябват, че да бъде изтрито.
    Много още ще студувате, бандеровци. Не оценихте каква държава ви подариха руснаците.
    Бяхте неблагодарни, и все пак руснаците ви търпяха. Но вие станахте врагове.
    Е, това руските няма да ви го простят.

    23:30 19.01.2026

  • 11 Моряка

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пийпинг ТОМ":

    Ами обяснението е че стрелят само по промишлени и енергийни обекти.През ноща,когато няма работници.Нямам друго обяснение.При американците в Ирак под огненият килим горяща хиляди цивилни.Ама нашите СМИ мълчаха като дупет@.

    Коментиран от #14

    23:33 19.01.2026

  • 12 По паспорти българи там няма

    8 0 Отговор
    Укронацитата забраниха българите и българския език в покрайнината още преди да почне СВО-то.

    23:34 19.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Моряка":

    Не прпсто нямат гпс корекция поради недостатъчен брой глонасс спутници. Гпс дава всяка секунда около милион корекции в траекторията на полета и води до отклонение от максимум метър. Инерционното ти дава отклонение от около 50-100метра.

    23:36 19.01.2026

  • 15 И как учат

    3 0 Отговор
    дистанционно като нямат ток, мисииир.

    23:36 19.01.2026

  • 16 Дед Мороз

    4 0 Отговор
    Изпълнявам желанията ви. Всичко съветско, строено от руснаци ви се отнема.

    23:39 19.01.2026

  • 17 СТИГА ВЕЧЕГЛУПОСТИ

    4 0 Отговор
    С ТЪЙ. НАРЕЧЕНИТЕ БЪЛГАРИ В ОДЕСА
    УКРО ГРАЖДАНИ

    23:41 19.01.2026

  • 18 ХА ХА

    0 0 Отговор
    Абе чудим се тия укри кво чакат още, абе удри питер и москва сас сичкво квого имате и да им се изясни на жабите за кво стаса въпрос.

    23:42 19.01.2026

