Русия удари Харков с планиращи бомби

Най-малко една жена бе убита днес следобед при руска атака с планиращи бомби срещу източния украински град Харков, съобщи в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Синегубов добави, че още 11 души са били ранени при нападението, по време на което три планиращи бомби са поразили къщи в жилищен квартал.

При подобни атаки руските военни самолети остават във въздушното пространство на Русия, докато планиращите бомби поразяват цели на десетки километри разстояние.

Харков е разположен на около едва 30 км от руската граница и постоянно става обект на въздушни атаки след пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Двадесет и три училища в Одеса преминаха към дистанционно обучение заради студовете, съобщи по-рано днес председателят на градската военна администрация

"Двадесет и три училища в Одеса преминаха към дистанционно обучение днес заради студовете. Решението е взето от ръководителите на среднообразователните учебни заведения", съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

Ако е невъзможно да се осигури необходимият температурен режим в училището – прехвърляме децата в смесен или дистанционен формат на обучение, каза Сергей Лисак.

Двадесет и осем градски училища работят в смесен присъствено-дистанционен режим, а 69 - в обичаен, се посочва в неговото съобщение.

"Началото на работната седмица започна със съвещание при изпълняващия длъжността кмет на града Игор Ковал. Районните администрации докладваха за отстраняването на последиците от нощната атака с дронове", каза още Сергей Лисак.

Студовете продължават, всички котелни работят в щатен режим, но за населението в града са в сила ограничения в топлоснабдителната мрежа, информира председателят на военната градска администрация.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.