Каспер Рууд може да се откаже от Australian Open

19 Януари, 2026 23:29

Причината е, че съпругата му Мария Галигани се подготвя за раждане

Норвежкият тенис ас Каспер Рууд, който в момента заема 13-ата позиция в световната ранглиста, може да прекъсне участието си на Откритото първенство на Австралия по всяко време. Причината? Очакването на първото си дете, което може да се появи на бял свят всеки момент.

Докато Рууд се бори за успех на корта в Мелбърн, съпругата му Мария Галигани е в родината им и се подготвя за най-важното събитие в живота им – раждането на дъщеря им.

„Телефонът ми не спира да бъде на линия. Всяка секунда очаквам обаждане. Ако Мария ми съобщи, че раждането започва, веднага стягам багажа и се прибирам. Тенисът е важен, но семейството е над всичко“, сподели откровено Рууд пред медиите.

Терминът на Мария съвпада с последните дни на престижния турнир, но според норвежеца изненадите са напълно възможни.

„С Мария бързо се разбрахме – щом настъпи моментът, тръгвам без колебание. Пътуването до дома не е кратко, затова се надявам всичко да се развие по план и да бъда до нея, когато се роди нашето дете“, допълни той.

Въпреки личните вълнения, Рууд вече си осигури място във втория кръг на Australian Open, където ще се изправи срещу испанския съперник Хауме Мунар.


