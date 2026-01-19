Защо предното стъкло на колата може да „сдаде багажа“ точно през януари?

Зимата е сезонът, който подлага на най-сурови изпитания не само нервите на шофьора, но и физическата издръжливост на неговия автомобил. Един от най-неприятните и скъпи „подаръци“, които студът може да ни поднесе, е внезапно разцъфналата пукнатина върху предното стъкло. Оказва се, че в 90% от случаите вината не е в качеството на самото стъкло, а в серия от стратегически грешки, които допускаме в опитите си да се стоплим по-бързо.

Основният враг на триплекса не е самият студ, а термичният шок

Представете си стъклото като жив организъм, който буквално се свива от ледената прегръдка на януари. Когато влезете в колата и веднага насочите мощната струя на парното на максимум към прозореца, вие създавате смъртоносна температурна разлика. Докато вътрешната страна на стъклото се разширява под влиянието на горещия въздух, външната остава скована в лед. Резултатът? Физическо напрежение, което лесно се превръща в „паяжина“, особено ако по стъклото вече има дори невидими за окото микроскопични дефекти. Правилният подход е постепенното затопляне на купето – първо загрейте въздуха в самото пространство на 10–15°C и чак тогава плавно насочете струята към стъклото.

Друга критична грешка е неглижирането на малките „шупли“ от камъчета, събирани през лятото

През зимата всяка малка дупчица се превръща в капан за влага. Когато водата вътре замръзне, тя се разширява с огромна сила, действайки като клин, който разцепва стъклото отвътре навън. Игнорирането на подобни дефекти преди първите минусови температури е почти сигурна рецепта за смяна на цялото стъкло през февруари.

Не на последно място е и въпросът за „варварското“ почистване. В интернет все още се въртят безумни клипове с поливане на предното стъкло с гореща вода – метод, който е най-прекият път към сервиза. Използването на метални предмети, кредитни карти или стари чистачки върху леден слой пък създава микробразди, които отслабват структурата на стъклото. Не забравяйте също, че предното стъкло е структурен елемент от каросерията. При студен старт вибрациите на двигателя и усукването на метала в завоите прехвърлят огромно натоварване върху него. Ако то вече е отслабено от температурния шок или необработени удари, просто ще се предаде под натиска на физиката.