Porsche Design представи телевизор на цената на три чисто нови 911-ки

Ако сте смятали, че новият ви 85-инчов телевизор е върхът на интериорния дизайн, австрийската компания C-Seed и Porsche Design Studio са тук, за да ви напомнят, че истинският лукс започва там, където свършва здравият разум. Тяхното съвместно творение – сгъваемият телевизор C-Seed M1/N1 – не е просто устройство за гледане на мачове, а кинетична скулптура, която се появява от пода като футуристичен монолит от научна фантастика.

Цената на това удоволствие е точно толкова шокираща, колкото и самият механизъм: около 350 хиляди евро. За да поставим това в перспектива – сумата е достатъчна за покупката на три чисто нови Porsche 911 Carrera. Моделът M1 е проектиран да бъде скрит в пода (необходима е предварителна инсталация в основите на дома), докато N1 стои върху елегантна алуминиева основа, която прилича на модерна мебел, преди да започне своята 60-секундна трансформация в 4K MicroLED дисплей.

Технологичните параметри на тези устройства са на нивото на суперкола. Екраните, предлагани в размери от 103 до колосалните 165 инча (за интериор) и до 201 инча (за открити пространства), използват MicroLED технология с 1000 нита яркост и патентована система за калибриране на разстоянието между панелите (Adaptive Gap Calibration). Това гарантира, че след разгъването на петте (или седемте) модула, снадките между тях стават напълно невидими за човешкото око. Звукът също е интегриран директно в рамката под формата на 2.1 аудио система с обща мощност до 950W при някои модели, което елиминира нуждата от „евтино“ изглеждащи саундбари.

За тези, които прекарват времето си в открито море, C-Seed предлага и серията Supermarine. Тези телевизори са изработени от морски клас неръждаема стомана 316L и алуминий, способни да издържат на солен въздух и директна слънчева светлина благодарение на яркост от 4 500 нита. Те са стандарт за модерните суперяхти, като могат да се прибират в херметични отделения под палубата, за да не пречат на панорамната гледка.