Ключови тестове на „Hyperloop“ (ВИДЕО)

Може да изглежда, че идеята за Hyperloop е умряла, когато Hyperloop One фалира миналата година, защото той беше последната голяма крепост на идеята за ултра-бърз наземен транспорт във вакуумна тръба. The Boring Company на Илон Мъск също изостави концепцията за Hyperloop, фокусирайки се върху простото копаене на тунели. В Европа, както се оказа обаче, тази идея все още има подкрепа и се развива.

Наскоро стана известно, че в Швейцария е създаден и успешно работи тестов стенд с модел на транспортна хиперлуп капсула в мащаб 1/12. Тестването на системи върху модел позволява мащабиране на резултата спрямо реални продукти и условия. Дължината на трасето под формата на тръба със слаб вакуум достига 125.6 м с вътрешен диаметър 40 см, оборудвано с цялата електроника, необходима за работата на бъдещия транспорт и позволява симулиране всички видове движения на капсулата и работата на нейните системи.

Проектът се нарича LIMITLESS (Linear Induction Motor Drive for Traction and Levitation in Sustainable Hyperloop Systems, или линейно асинхронно електрическо задвижване за тяга и левитация в устойчиви хиперлуп системи). Проектът се разработва и подкрепя от учени от Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), изследователи от Vaud School of Business and Engineering (HEIG-VD) и служители на Swisspod Technologies.

Според разработчиците те наскоро са провели „най-дългото тестване“ на модела на транспортната капсула Hyperloop. Тя е изминала 11.8 км със скорост 40.7 км/ч. Ако беше истински влак, той щеше да измине 141.6 км със скорост до 488.2 км/ч. По време на тестването екипът „наблюдава работата на жизненоважни подсистеми“, включително задвижване, комуникационна инфраструктура, силова електроника и термично управление.

Разработчиците оценяват "консумацията на енергия, промените на тягата, реакцията на линейния индукционен двигател и контрола по време на сценарии за ускорение, круиз, движение по инерция и спиране." „Това е ключова стъпка към превръщането на Hyperloop в реалност и промяна на начина, по който взаимодействаме, работим и живеем“, казва говорител на Swisspod Technologies.

В допълнение към този "западен" Hyperloop има и "източен" Hyperloop. В тази насока активно работят китайски изследователи, които също имат свой участък от тестовата писта с нисковакуумна тръба и магнитно окачена капсула. Китайският модел Hyperloop изглежда по-впечатляващ от европейския, но също така е далеч от практическото приложение. В Китай, както и в Европа, се разработват системи за управление и захранване на капсули. Осъществяването на такива решения би било истински бум и съвсем различна история.