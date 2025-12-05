Тънкият iPhone Air се обезценява главоломно

iPhone Air се сблъсква със значителен проблем на пазара за употребявани продукти, като нов доклад потвърждава драстичното ранното обезценяване на модела. Според анализ на SellCell, който проследява данните за цените на обратно изкупуване в над 40 компании за обратно изкупуване в САЩ в продължение на 10 седмици, моделът Air губи стойност с темпо, което рядко се наблюдава при нов флагмански модел.

Финансовият удар е значителен за всички конфигурации на iPhone Air. Базовият модел с 256 GB, чиято оригинална препоръчителна цена е 999 долара, вече е отбелязал спад в препродажната си стойност с 40,3%. Версията с 512 GB (препоръчителна цена 1199 долара) е загубила 45% от първоначалната си цена. Най-високата версия с 1 TB, която се продава на цена 1399 долара, е с най-лоши резултати в цялата гама iPhone 17, като е спаднала с 47,7% до текуща цена при обратно изкупуване от едва 668 долара.

Въпреки че тази амортизация е значителна, тя е в съответствие с представянето на предишните модели, които не са от серията Pro, като iPhone 16 Plus губи 41,6%, а стандартният iPhone 16 спада с 44,2% за същия 10-седмичен период миналата година.

Останалите модели от серията iPhone 17 обаче поставят нови стандарти за запазване на стойността. Стандартната серия iPhone 17 отбелязва средно обезценяване от само 34,6%, което е резултат, надминаващ този на предшествениците ѝ. Водещ по остатъчна стойност е iPhone 17 Pro Max с 256 GB, който запазва стойността си най-добре, като губи само 26,1%. iPhone 17 Pro с 256 GB следва отблизо с понижение от 32%, докато базовият iPhone 17 с 256 GB губи 33% от стойността си, което засилва постоянното търсене на пазара на най-висококачествените професионални продукти на Apple.