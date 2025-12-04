Новини
Слави Трифонов: Подкрепихме референдума за еврото, за да може народът сам да определя съдбата си

Слави Трифонов: Подкрепихме референдума за еврото, за да може народът сам да определя съдбата си

4 Декември, 2025 17:34

Лидерът на ИТН направи ясно разграничение между личната си подкрепа за еврозоната и принципната си позиция за демократичните процеси

Слави Трифонов: Подкрепихме референдума за еврото, за да може народът сам да определя съдбата си - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов разясни позицията на своята парламентарна група относно вчерашното гласуване в Народното събрание за провеждане на референдум за еврото. Въпреки че лично подкрепя приемането на единната европейска валута, Трифонов настоява, че българските граждани трябва да имат последната дума.

В своя публикация в социалната мрежа Facebook той коментира вота, който се проведе вчера (3 декември), при който мнозинството в парламента отхвърли предложението на президента Румен Радев за допитване до народа.

Трифонов подчерта, че медиите често пропускат важни нюанси и затова той държи да уточни фактите. Той потвърди, че депутатите от ИТН са гласували "за" предложението, внесено процедурно от "Възраждане", но инициирано от държавния глава.

"Тъй като голяма част от медиите вероятно удобно за тях премълчават един факт, аз ще му обърна внимание. Вчера в Парламента парламентарната група на „Възраждане“ внесе за гласуване предложението на Президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.?“", написа Трифонов.

Лидерът на ИТН направи ясно разграничение между личната си подкрепа за еврозоната и принципната си позиция за демократичните процеси.

"Въпреки че аз твърдо вярвам, че европейската валута трябва да бъде въведена в България, убедено смятам, че българите трябва да бъдат питани за всичко. Българският народ е мъдър и сам може да определя съдбата си. Такива са правилата на пряката демокрация", категоричен е Трифонов.

Припомняме, че вчера Народното събрание отхвърли искането на президента Румен Радев за провеждане на национален референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.?".

Решението бе взето със 135 гласа "против" (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "ДПС – Ново начало" и БСП) срещу 81 гласа "за". Подкрепа за допитването дадоха парламентарните групи на "Възраждане", "Има такъв народ" (ИТН), "Алианс за права и свободи" (АПС), "МЕЧ" и "Величие".

Така страната ни продължава по пътя към еврозоната с целева дата 1 януари 2026 година, без да се провежда допълнително допитване до гражданите, след като парламентът окончателно затвори тази тема.


