Sony представи най-дългоочаквания си фотоапарат

След продължително очакване, Sony официално представи A7 V, най-новото поколение на своя изключително успешен безогледален фотоапарат, който получава ъпгрейди на ниво флагман, фокусирани върху скоростта и изкуствения интелект. Камерата запазва познатата резолюция от 33 MP на своя предшественик, но използва нов CMOS сензор, който се отличава с два пъти по-висока скорост на четене в сравнение A7 IV, което производителност от ново ниво.

Този нов сензор е съчетан с мощния процесор за изображения BIONZ XR2, който разполага с интегриран чип за обработка на изкуствен интелект. Тази комбинация е основният двигател на огромното увеличение на скоростта на камерата, като извежда електронния затвор до зашеметяващите 30 кадъра в секунда без прекъсване, което е три пъти повече от 10 кадъра в секунда на A7 IV. Механичният затвор поддържа стабилна максимална скорост от 10 кадъра в секунда.

Интеграцията на AI фундаментално променя системата за автофокус, която сега изчислява 60 пъти в секунда. Разпознаването на обекти е значително разширено от хора, животни и птици до самолети, коли, влакове и насекоми, заедно с усъвършенствана оценка на позата на човека и цялостно проследяване на очите, главата и частите на тялото на животните. От решаващо значение е, че камерата въвежда функция за предварително заснемане, която ѝ позволява да буферира и запазва снимки с пълен размер и 30 кадъра в секунда до 1 секунда преди затвора да бъде натиснат напълно, като по този начин гарантира, че нито един миг няма да бъде пропуснат.

Видео възможностите също са значително подобрени ,като A7 V може да заснема 4K видео с 60 кадъра в секунда чрез 7K овърсамплинг от пълната ширина на сензора. Той също така предлага запис с висока честота на кадрите 4K 120 fps, използвайки 1,5x APS-C кроп. Освен това Sony значително е подобрила термичното управление, като твърди, че камерата може да записва 4K 60 fps до 90 минути при 25 градуса по Целзий (60 минути дори при 40 градуса по Целзий, което е огромно подобрение в сравнение с 10-те минути на предшественика си.

Ергономичните подобрения включват по-голям 3,2-инчов LCD дисплей с 2,1 милиона точки и нова 4-осева артикулация за по-голяма гъвкавост при снимане, както и добавянето на втори, по-бърз USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) USB-C порт, за да се улесни едновременното захранване и високоскоростния трансфер на данни. Животът на батерията също е удължен с около 20% до 30% с една и съща батерия NP-FZ100 благодарение на подобрената ефективност на процесора.

Sony A7 V вече е достъпен за предварителна поръчка на цена 2999 евро и ще се появи официално на пазара на 19 декември.