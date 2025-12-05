Катастрофа край Търговище- има трима загинали

Трима души са загинали при катастрофа край търговищкото село Дралфа. Движението в района на пътното произшествие е преустановено, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева.
Сигналът за инцидента е подаден днес около 15:36 часа. Катастрофата е в района на пътя между селата Дралфа и Голямо ново. По първоначална информация лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки, са участниците в катастрофата. На място са загинали трима души, пътували в леката кола, посочи Кръстева.
Водачът на товарния автомобил е е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.
Извършва се оглед на местопроизшествието. Движението е преустановено. Осигурени са обходни маршрути. За пътуващите в посока Попово – Търговище – през селата Росина – Кошничари – Глогинка. А за пътуващите в посока Търговище – Попово – през селата Лиляк – Александрово – Горна Кабда.
От полицията допълниха, че движението се регулира от екип на “Пътна полиция” и на Районното управление в Търговище.
1 уникум държава
Коментиран от #3
20:15 05.12.2025
2 Хорейшо
И все пак.... са успели, да се блъснат.
20:17 05.12.2025
3 Трап
До коментар #1 от "уникум държава":Ония поне нещо са се опитвали да постигнат като се треснат. Тука Ганьо го прави от простотия.
20:22 05.12.2025
5 Хахаха
20:39 05.12.2025
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #8, #9, #14
20:46 05.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Тия дето не са джигити са вече в гроба!
Ако не ви светва лампичката вероятно ще сте от следващите там!
20:48 05.12.2025
9 Сто
До коментар #6 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":% , щото е оживял
20:51 05.12.2025
11 Италианско
21:04 05.12.2025
12 Прокурор
21:10 05.12.2025
13 Хаяши,Хаяши ,това сте вие
21:18 05.12.2025
14 Според
До коментар #6 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":,,Бащата на Сияна"...вероятно...ДА...
21:26 05.12.2025