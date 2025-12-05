Новини
България »
Всички градове »
Катастрофа край Търговище- има трима загинали

Катастрофа край Търговище- има трима загинали

5 Декември, 2025 20:07 1 476 14

  • катастрофа-
  • търговище-
  • трима загинали

Катастрофата е в района на пътя между селата Дралфа и Голямо ново. По първоначална информация лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки, са участниците в катастрофата. На място са загинали трима души, пътували в леката кола

Катастрофа край Търговище- има трима загинали - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при катастрофа край търговищкото село Дралфа. Движението в района на пътното произшествие е преустановено, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева.

Сигналът за инцидента е подаден днес около 15:36 часа. Катастрофата е в района на пътя между селата Дралфа и Голямо ново. По първоначална информация лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки, са участниците в катастрофата. На място са загинали трима души, пътували в леката кола, посочи Кръстева.

Водачът на товарния автомобил е е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.

Извършва се оглед на местопроизшествието. Движението е преустановено. Осигурени са обходни маршрути. За пътуващите в посока Попово – Търговище – през селата Росина – Кошничари – Глогинка. А за пътуващите в посока Търговище – Попово – през селата Лиляк – Александрово – Горна Кабда.

От полицията допълниха, че движението се регулира от екип на “Пътна полиция” и на Районното управление в Търговище.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уникум държава

    16 1 Отговор
    Япнските камикадзета са като любители пред нашите , и има много да учат !!

    Коментиран от #3

    20:15 05.12.2025

  • 2 Хорейшо

    14 2 Отговор
    "... лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки... "

    И все пак.... са успели, да се блъснат.

    20:17 05.12.2025

  • 3 Трап

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "уникум държава":

    Ония поне нещо са се опитвали да постигнат като се треснат. Тука Ганьо го прави от простотия.

    20:22 05.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    3 1 Отговор
    Разсмя ме

    20:39 05.12.2025

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 1 Отговор
    Камьонджията ли е бил е насрещното?

    Коментиран от #8, #9, #14

    20:46 05.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Та както казах, тези дето се снимали с 300 и Бащата на Сияна рева - са си дома и чакат ченгетата
    Тия дето не са джигити са вече в гроба!

    Ако не ви светва лампичката вероятно ще сте от следващите там!

    20:48 05.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сто

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    % , щото е оживял

    20:51 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Италианско

    1 0 Отговор
    Ромляни камикадзета

    21:04 05.12.2025

  • 12 Прокурор

    1 0 Отговор
    Тарикатлъкът и гъзарщината трябва да са углавни престъпления!

    21:10 05.12.2025

  • 13 Хаяши,Хаяши ,това сте вие

    1 1 Отговор
    Причината е лошата пътна регулация с пътни знаци и лоша или липса на маркировка, ограниченията с километри да караш с 30 -50 км-„- тесен път и изнервяща пътна обстановка. Тогава тръгват да изпреварват и се случва челен удар и смърт. Това са реалностите тук. Челните удари ги наблюдавайте, това се дължи на измененията на Зздв П и пътните знаци. Архаичен път, засилена държавна репресия ,мощни автомобили,триноги, проверки, изкуствени неравности,дупки,тесна лента, тапи, постоянни ремонти,и вишове ,тол, средна скорост,засади, акции и резултата е челен удар. Това е заслуга на тази власт дтес и сега и сбърканата философия за организация, регулация и подръжка от държавата на пътното платно. МВР е затлачено и отъпено министерство, което допринася за кашата ,вместо да дава разум и да помага на хората. Те просто ловуват на пътя за водачи на МПС. За това през ден или всеки ден - челен удар, после отцепване, и т.н процедури до гробищата. И така България бавно умира.

    21:18 05.12.2025

  • 14 Според

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    ,,Бащата на Сияна"...вероятно...ДА...

    21:26 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол